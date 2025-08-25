Как уменьшить стресс во время возможного спада рынка: 5 работающих советов

С началом 3-го квартала рынок сигнализирует о вероятности рецессии, а ощущение неопределенности только усиливается. И в этой ситуации, если инвестор не имеет четкой стратегии или не готов вовремя ее адаптировать, риск потерь высок. О том, как не поддаваться панике и снизить риски, рассказала инвестиционный эксперт Алина Воронюк.

1. Ваша стратегия — основной ориентир на рынке

В стабильные и нестабильные периоды инвестору важно иметь четкий план действий. Стратегия управления портфелем должна базироваться на конкретных целях: для чего создается портфель, какой горизонт инвестирования, при каких условиях стоит выходить из позиций и т. д. Это позволяет избежать эмоциональных решений и хаотичных изменений в структуре активов.

Чтобы проверить надежность своей стратегии, стоит ответить на несколько ключевых вопросов:

Каков ваш инвестиционный горизонт? Создание пенсионного капитала обычно занимает 10−20 лет, а заработать сумму для покупки авто можно уже за 3 года или даже год. Инвестиционная цель играет важную роль в этом вопросе. К тому же, мотивация инвестировать значительно выше, когда это связано с мечтой или стилем жизни, а не только с приумножением денег.

Когда вы будете покупать или продавать позицию? Это важный вопрос, который поможет понять, как вы формируете свой портфель. Ответ может быть любым: «покупаю, когда выгодный уровень входа, а бизнес выглядит привлекательным по определенному параметру» или «покупаю без привязки к стоимости ежемесячно равными частями». Продажа может происходить «когда достигну финансовой цели» или «когда приумножу свои вложения вдвое». Главное — четко понимать принципы управления деньгами в вашем портфеле.

Почему в вашем портфеле именно эти компании или фонды? Этот вопрос помогает сохранить фокус и избежать импульсивных решений. Если вы инвестируете в бизнесы, которые понимаете и поддерживаете, или выбрали пассивную стратегию через индексные фонды, у вас есть обоснование каждой позиции. Оно станет точкой опоры, когда появится соблазн купить разрекламированный актив под внешним влиянием.

Ответы на эти вопросы создают базу для системного подхода, который позволяет держать контроль даже в периоды высокой волатильности.

2. Использование стратегии DCA (Dollar-Cost Averaging)

DCA — стратегия инвестирования, предполагающая регулярное вложение одинаковых сумм в выбранный актив (например, акции, ETF или криптовалюту) независимо от его текущей стоимости.

Этот подход позволяет получить выгодную среднюю цену входа, уменьшить влияние эмоций на принятие решений и эффективно управлять капиталом даже во время рыночных спадов.

DCA особенно подходит для ETF, однако если в планах долгосрочное инвестирование (10−20 лет), целесообразно сразу инвестировать всю запланированную сумму. При условии длительного роста рынка единовременное вложение (lump sum investing) демонстрирует лучшую доходность в долгосрочной перспективе. Но несмотря на этот факт, DCA привлекает по ряду причин:

инвесторы склонны действовать эмоционально, из-за чего часто покупают на пиках и продают на падениях; DCA дисциплинирует процесс и минимизирует влияние страха или жадности;

если вложить всю сумму накануне большой просадки, потери могут быть значительными, тогда как DCA «растягивает» точку входа во времени и сглаживает риск;

исследования Fidelity и Morningstar подтверждают: DCA работает лучше всего на нестабильных рынках или во время рецессий;

инвесторы, которые применяют DCA, меньше беспокоятся о рынке, ведь знают: каждый месяц их вклад работает автоматически.

DCA — не всегда самая прибыльная стратегия, но психологически — одна из самых стабильных и сбалансированных по риску. Это особенно ценно для новичков, которые не имеют опыта или аналитических навыков для выбора точек входа.

3. Пересмотрите распределение риска

В стремлении к диверсификации большинство инвесторов перегружают портфель десятками отдельных акций. Однако реально отслеживать финансовые показатели, конкурентную среду и перспективы каждой компании практически невозможно. В результате портфель теряет фокус, а уровень риска возрастает.

В 2025 году, когда на рынке США наблюдается нестабильность из-за макроэкономической неопределенности (колебания ставок, инфляционные ожидания, геополитика), есть смысл сделать портфель более управляемым и адаптивным. Это можно сделать так:

вместо выбора отдельных акций стоит использовать качественные индексные ETF (например, VOO / SPY для S&P 500, QQQ для технологий или VTI для всего рынка США);

иметь 10−15% портфеля в наличности для своевременного выкупа «дипов»;

лучше иметь 5−7 стратегически подобранных позиций, которые вы хорошо понимаете, чем десятки компаний, за которыми невозможно следить.

4. Анализ портфеля с точки зрения «core-satellite»

Подход Core-Satellite — оптимальная стратегия для долгосрочных инвесторов, которые хотят совместить надежность индексного инвестирования с попытками превзойти рынок.

Core — основа портфеля, которая обычно состоит из стабильных активов (ETF на широкий рынок или облигации) и обеспечивает долгосрочную стабильность и прогнозируемый рост.

Satellite — более активные инструменты с более высоким потенциалом дохода (акции отдельных компаний, секторные или тематические ETF, криптовалюта).

Преимущества этой стратегии:

высокорисковые активы занимают только 20−30% портфеля, поэтому даже в случае просадок основная часть капитала остается защищенной;

вы можете менять «спутники» в соответствии с рыночными условиями, не нарушая стабильности ядра;

подходит и для маленького, и для большого портфеля;

новички могут постепенно наращивать долю Satellite по мере роста опыта или же развивать Core для более пассивного управления.

Эта стратегия позволяет сохранять дисциплину, избегать паники во время волатильности и в то же время использовать рыночные возможности для роста.

5. Финансовая дисциплина и ребалансировка портфеля

Финансовая дисциплина означает соблюдение инвестиционной стратегии даже в периоды волатильности рынка. Это четкий план и график регулярных пополнений, проверка инвестиционной гипотезы, соответствие ей активов и своевременная ребалансировка.

Ребаланс портфеля — это регулярное приведение его структуры к запланированной аллокации. Например, если акции, которые выросли, теперь составляют большую часть портфеля, часть можно продать и перенести в облигации или ETF. Это помогает сохранять риск-профиль, избегать удержания убыточных компаний и своевременно выходить из активов с негативной динамикой.

Частота ребаланса зависит от вашей стратегии: пассивные инвесторы могут делать это раз в год, а активные — значительно чаще.

Рынок — это баланс, дисциплина и стратегия

Американский рынок исторически демонстрирует силу восстановления. Однако последние два года он был перегрет: оценки многих компаний росли быстрее, чем их прибыль, и вполне ожидаемо может наступить естественная корректировка.

В этих условиях чрезвычайно важно иметь портфель с надежным ядром (широкий рынок или облигации), четкой стратегией с определенными критериями входа и выхода и запасом наличности. Именно этот подход минимизирует эмоциональные решения и снижает риск хаотичных действий под давлением рынка.