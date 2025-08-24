Multi от Минфин
24 августа 2025, 11:38

Канада отменит часть таможенных пошлин на американскую продукцию

Премьер Канады Марк Карни объявил, что канадские власти отказываются от ряда пошлин, введенных в ответ на американские, по части импорта США. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на The Globe and Mail.

Премьер Канады Марк Карни объявил, что канадские власти отказываются от ряда пошлин, введенных в ответ на американские, по части импорта США.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«В соответствии с нашими обязательствами по соглашению между США, Мексикой и Канадой (USMCA) я сегодня объявляю, что канадское правительство примет меры, аналогичные предпринятым ранее США, и отменит пошлины на все американские товары, подпадающие под действие договора», — сказал премьер.

Однако, уточнил Карни, Канада сохранит пошлины на импорт из США стали, алюминия и автомобилей, и Оттава будет интенсивно работать с Вашингтоном по этой теме. Карни отметил, что после разговора, который состоялся у него на этой неделе с президентом США Дональдом Трампом, стороны будут активнее обсуждать «вызовы в стратегических секторах», а также наращивание сотрудничества в торговле, инвестициях, сфере безопасности.

Также Карни считает, что Канаде удается добиться успехов в торговых переговорах с США. «В настоящее время у Канады лучшее торговое соглашение с США, и, хотя оно отличается от того, что было раньше, оно все равно лучше, чем у любой другой страны», — заявил премьер.

1 августа Трамп подписал указ о повышении тарифов для Канады с 25 до 35%. В заявлении подчеркивалось, что товары, на которые распространяется льготный тарифный режим в соответствии с USMCA, по-прежнему не подпадают под действие новых тарифов.

В свою очередь, напоминает The Globe and Mail, Оттава добивается соглашения, которое бы снизило или отменило пошлины по ряду канадских товаров. В июле Карни признал, что Канада, вероятно, не сможет убедить Трампа упразднить все пошлины.

Вместе с тем Канада реализовала три раунда ответных мер против США. В рамках первого она ввела пошлины в 25% на продукцию США на сумму $30 млрд, включая мотоциклы и апельсиновый сок. Второй раунд предусматривал 25-процентные пошлины на продукцию еще на $30 млрд — металлические изделия и товары широкого спроса. Третий раунд включал пошлины в 25% на автомобили, за исключением компаний, разместивших производство в Канаде.

Однако, отмечает издание, впоследствии Канада смягчила действие пошлин, одобрив некоторые исключения из них, в том числе в отношении сырья и материалов американского производства, используемых в канадской промышленности.

