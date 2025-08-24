За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1076070 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 августа: 910 российских оккупантов и 121 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1076070 (+910) человек
- танков — 11129 (+0) ед
- боевых бронированных машин — 23167 (+3) ед
- артиллерийских систем — 31898 (+40) ед
- РСЗО — 1472 (+0) ед
- средства ПВО — 1211 (+1) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 53056 (+121)
- крылатые ракеты — 3598 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 59593 (+81)
- специальная техника — 3944 (+0)
Источник: Минфин
