Сегодня не просто дата в календаре. 24 августа — это день, когда мы снова и снова напоминаем себе: свобода — не подарок, а выбор. Независимость — не только документ, а ежедневная борьба.
С Днем Независимости!
Редакция сайта «Минфин» поздравляет Вас с праздником Независимости!
И мы эту борьбу выбрали. И мы ее выдерживаем.
Украина — это сила не покорившихся людей. Это мужество защитников, держащих небо. Это руки медиков, учителей, волонтеров, творящих будущее. Это дети, которые рисуют мир, даже когда за окном — сирены.
Это экономика, которая держится на бизнесе, работающем, несмотря ни на что. Это общины, которые восстанавливаются после потерь. Это миллионы сердец, сражающихся в унисон ради победы.
Мы не идеальны. Но мы настоящие.
Мы не бесстрашны. Но мы несокрушимы.
Мы разные. Но мы вместе. Потому что мы Украина"
Поздравляем с Днем Независимости!
