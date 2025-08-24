Сегодня не просто дата в календаре. 24 августа — это день, когда мы снова и снова напоминаем себе: свобода — не подарок, а выбор. Независимость — не только документ, а ежедневная борьба.

Редакция сайта «Минфин» поздравляет Вас с праздником Независимости!

И мы эту борьбу выбрали. И мы ее выдерживаем.

Украина — это сила не покорившихся людей. Это мужество защитников, держащих небо. Это руки медиков, учителей, волонтеров, творящих будущее. Это дети, которые рисуют мир, даже когда за окном — сирены.

Это экономика, которая держится на бизнесе, работающем, несмотря ни на что. Это общины, которые восстанавливаются после потерь. Это миллионы сердец, сражающихся в унисон ради победы.

Мы не идеальны. Но мы настоящие.

Мы не бесстрашны. Но мы несокрушимы.

Мы разные. Но мы вместе. Потому что мы Украина"

Поздравляем с Днем Независимости!