Слава не приносит прибыли: почему YZY и MELANIA не вырастут но XYZV все еще могут

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 августа 2025, 9:00 Читати українською

Слава не приносит прибыли: почему YZY и MELANIA не вырастут но XYZV все еще могут

Когда токен YZY Канье Уэста был выпущен на биржу, люди ожидали фейерверка. И они его получили — на секунду. YZY взлетел до рыночной капитализации в 410 миллионов долларов менее чем за час, но в тот же день обвалился почти на 70% — до ~140 миллионов долларов.

Когда токен YZY Канье Уэста был выпущен на биржу, люди ожидали фейерверка.

Монета была запущена с типичной для инфлюенсеров помпезностью: имя знаменитости, вирусные мемы, быстрое появление на бирже. Но в течение нескольких часов наступила реальность. YZY прошла тот же трагикомический путь, что и десятки «монет инфлюенсеров» до нее — взлет, крах, попытки справиться.

Этот резкий падение не было единственным, что вызвало удивление. Данные блокчейна показывают поразительную концентрацию власти: всего четыре кошелька контролируют около 80% предложения YZY.

Более того, весь эпизод пахнет подставой. Крипто-сыщики отметили запуск как потенциальное мошенничество, указав на оставшиеся твиты (уже удаленные), в которых Йе отклонил предложение в 2 миллиона долларов за продвижение фальшивого токена. Внезапно ситуация изменилась: было ли это контролируемым изменением настроения или глубоким подделкой цифрового образа Йе?

Короче говоря: YZY не просто рухнул, он взорвался под подозрением, доказав, что заголовки и твиты с ажиотажем могут запустить мемкоины, но также могут уничтожить их, прежде чем большинство людей даже поймут, что произошло.

Токен взлетел до заоблачной рыночной капитализации, а затем рухнул так же быстро, как киты и инсайдеры обналичили свои доходы в первый же день, оставив розничных держателей в ошеломлении и гневе. Ирония? Монета, привлекшая миллиарды внимания, не смогла удержать интерес даже в течение недели. Никакого плана развития. Никакой структуры. Никакого доверия.

LIBRA, MELANIA, TRUMP — одно и то же, разные монеты

YZY был не первым.

Токен $LIBRA когда-то рекламировался как политический ход в Аргентине. Он закончился скандалом, миллионами убытков и разочарованными держателями. Ходили слухи о внутренней работе, неудачном запуске и, возможно, даже связях с правительством. И точно так же, как YZY, токен взлетел на имени и рухнул из-за отсутствия содержания. Оказалось, что это был лишь последний в череде политических мем-монет, организованных одним и тем же человеком: Хейденом Марком Дэвисом.

До $LIBRA он выпустил $TRUMP, затем $MELANIA — монеты, которые обманом заставили тысячи людей поверить, что они имеют официальную поддержку. Но все это было обманом. Токены быстро взлетели, еще быстрее обвалились и оставили розничных инвесторов в убытке.

Если присмотреться повнимательнее, создается впечатление, что эти проекты ведет одна и та же команда, использующая одну и ту же схему.

Схема проста:

  • Привязаться к громкому имени
  • Выпустить мем
  • Скрыть токеномику
  • Дать выиграть ранним инвесторам
  • Исчезнуть к выходным

Криптовалюты больше не ведутся на это. Толпа слишком умна, слишком ожожена, слишком дегенерирована, чтобы поддаться на «знаменитый rug 15.0».

Почему политические мем-монеты особенно токсичны

Это гораздо больше, чем клише о знаменитостях. Политические токены часто находятся на волне ложной легитимности, продвигаемой предполагаемыми политическими инсайдерами, иногда через реальных должностных лиц. Это создает опасную иллюзию подлинности, даже несмотря на то, что механика, лежащая в основе, — чистый rug-pull.

Иллюзия «доверие»

Когда президент или первая леди, кажется, поддерживают монету — или появляется фото с каким-нибудь влиятельным технологическим блогером — розничные инвесторы попадают в ловушку и доверяют проекту. Но это доверие обычно является фасадным, парящим над рельсами «накачки и слива».

Преимущество инсайдеров

Эти монеты заранее снабжены непрозрачными структурами: горстка кошельков или инсайдеров контролирует предложение, сбрасывает его на пике и уходит, а толпа остается с пустыми руками.

Доли секунды от «накачки цены» до «сброса доверия»

Эти запуски гиперкомпрессированы: взрывные скачки, мгновенные сбросы. Политические мем-монеты усиливают эту волатильность, потому что могут претендовать на «поддержку истеблишмента» — только для того, чтобы укусить инвесторов, когда инсайдеры уходят.

Это не просто спекуляции. В случае с $LIBRA инвесторы потеряли сотни миллионов после маниакального ажиотажа и быстрого краха.

Игра с мем-монетами меняется

Мы достигли предела усталости от «руггинга». Дофаминовый кайф от запуска, подпитываемого Twitter, не длится долго. Люди хотят чего-то более старого, проверенного формата — такого, как первичное размещение монет (ICO).

Почему? Потому что структурированные предпродажи и запуски в стиле ICO по-прежнему обладают тем, чего нет у монет, созданных на ажиотаже: путем к доверию. Способом органичного роста числа держателей. Планом.

Сейчас уже не 2017 год, но, по иронии судьбы, именно эта структура ICO может стать последним надежным способом для мем-монет достичь 10- или 100-кратного роста в этом цикле.

ICO все еще работают, если все сделано правильно

Давайте разберемся. Что предлагает мем-монета ICO, чего нет у токенов, продвигаемых знаменитостями?

  • Структурированные этапы предварительной продажи — вместо запуска в пик FOMO, ICO предлагают уровни, на которых ранние сторонники могут купить токен по низкой цене, что стимулирует сообщество, а не только крупных инвесторов.
  • Прозрачная токеномика — ICO обычно публикуют графики вступления в права и распределения токенов. Никаких глупостей типа «ой, все инсайдеры».
  • Заблокированная ликвидность — никаких «rug pull». Средства и LP заблокированы или защищены мультиподписями. Вы знаете, где находятся деньги.
  • Рост, движимый сообществом — ICO создают армии. Мем-монеты с ICO привлекают ранних держателей, которые остаются, а не туристов, которые быстро продают.
  • Дорожные карты и выполнение — даже базовые. Даже мемы. Но они дают что-то, за что можно держаться, помимо твитов знаменитостей.

Это когда старая школа встречается с энергией новой школы. И это формула, которая еще имеет потенциал для развития.

XYZVerse: начните со структуры, а не со знаменитостей

Дни «знаменитостей-монет → мгновенного взлета» прошли. Рынок слишком информирован, слишком скептичен, слишком быстр. Но это не значит, что 1000-кратный рост мертв — он просто перешел на другую модель.

В отличие от монет, запущенных на волне ажиотажа, XYZVerse.io ($XYZ) идет по пути структурированного ICO — и это работает. Проект все еще находится в режиме предпродажи и уже привлек более 15 миллионов долларов от растущей базы ранних сторонников.

Вот что отличает его от других:

  • Четкая токеномика — прозрачное распределение, структурированное вступление в силу прав и отсутствие теневых мешков.
  • Дорожная карта с этапами реализации — от геймифицированного стейкинга и интеграции утилит до листинга и механизмов сжигания.
  • Привлекательность для сообщества — органичный рост, накопление держателей и растущее присутствие в криптосоциальных сетях.
  • Заблокированная ликвидность — XYZVerse выделяет 15% от общего предложения на ликвидность, которая явно зарезервирована для обеспечения плавной торговли и стабильной основы после запуска.

Единственные мем-монеты, которые сейчас могут вырасти в 1000 раз, — это ICO-мемы, такие как $XYZ

XYZVerse ($XYZ) уже доказывает, что структурированные запуски мем-монет по-прежнему могут приносить серьезную прибыль. Начав с 0,0001 доллара, токен прошел несколько этапов предпродажи и достиг 0,0053 доллара, что означает впечатляющую 53-кратную прибыль для ранних участников.

На сегодняшний день было привлечено более 15 миллионов долларов, что является явным сигналом растущего спроса инвесторов и веры рынка в долгосрочную перспективу проекта.

И динамика продолжается: с каждым новым этапом цена растет. В настоящее время она приближается к 0,0054 доллара, а в дорожной карте в ближайшей перспективе — 0,01 доллара, а в конечном итоге — 0,10 доллара на момент запуска

. Эта цена листинга в 0,10 доллара — не просто круглая цифра, она означает почти 1000-кратный рост по сравнению с первоначальной предпродажной ценой в 0,0001 доллара. Такой рост не происходит случайно — он является результатом стратегии, структуры и серьезной поддержки.

Даже консервативные аналитики оценивают, что токен может взлететь до 0,15−0,25 доллара вскоре после листинга, в зависимости от того, как будет развиваться поддержка бирж и полезность после запуска.

Как $XYZ может действительно достичь этой цели

Многоуровневая ценовая модель подталкивает цену вверх по мере притока капитала.

Реализация дорожной карты

Активная реализация: вовлечение сообщества, партнерства в экосистеме (например, bookmaker.XYZ)

Встроенная дефицитность

17,13% предложения навсегда уничтожено — дефляционное давление для долгосрочных держателей

Предстоящие события, связанные с ликвидностью

Листинг на крупных CEX и DEX; ведутся переговоры с KuCoin,Binance и OKX.

Активизация сообщества

Агрессивные аирдропы (10%) и активный рост в социальных сетях создают ажиотаж и лояльность.

Окончательный вердикт: структура побеждает, и $XYZ — тому доказательство

Монеты знаменитостей рушатся под собственным ажиотажем. Сегодняшний рынок требует структуры, а не шума — и только хорошо построенные мем-монеты имеют шанс на реальную прибыль.

$XYZ лидирует в этом сдвиге. Он уже принес 50-кратную прибыль в предпродаже, с четким планом запуска по цене 0,10 доллара, сильной токеномикой и реальной полезностью.

Забудьте о мошенничестве и провалах, подпитываемых славой. Если вы хотите 100-кратный потенциал, структурированные ICO, такие как $XYZ, — последний реальный шанс.

Посетите официальный сайт XYZVerse, чтобы узнать больше о проекте.

Присоединяйтесь к социальным сетям, чтобы быть в курсе последних новостей:

Telegram

Источник: Минфин
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами