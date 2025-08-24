Слава не приносит прибыли: почему YZY и MELANIA не вырастут но XYZV все еще могут

Когда токен YZY Канье Уэста был выпущен на биржу, люди ожидали фейерверка. И они его получили — на секунду. YZY взлетел до рыночной капитализации в 410 миллионов долларов менее чем за час, но в тот же день обвалился почти на 70% — до ~140 миллионов долларов .

Монета была запущена с типичной для инфлюенсеров помпезностью: имя знаменитости, вирусные мемы, быстрое появление на бирже. Но в течение нескольких часов наступила реальность. YZY прошла тот же трагикомический путь, что и десятки «монет инфлюенсеров» до нее — взлет, крах, попытки справиться.

Этот резкий падение не было единственным, что вызвало удивление. Данные блокчейна показывают поразительную концентрацию власти: всего четыре кошелька контролируют около 80% предложения YZY.

Более того, весь эпизод пахнет подставой. Крипто-сыщики отметили запуск как потенциальное мошенничество, указав на оставшиеся твиты (уже удаленные), в которых Йе отклонил предложение в 2 миллиона долларов за продвижение фальшивого токена. Внезапно ситуация изменилась: было ли это контролируемым изменением настроения или глубоким подделкой цифрового образа Йе?

Короче говоря: YZY не просто рухнул, он взорвался под подозрением, доказав, что заголовки и твиты с ажиотажем могут запустить мемкоины, но также могут уничтожить их, прежде чем большинство людей даже поймут, что произошло.

Токен взлетел до заоблачной рыночной капитализации, а затем рухнул так же быстро, как киты и инсайдеры обналичили свои доходы в первый же день, оставив розничных держателей в ошеломлении и гневе. Ирония? Монета, привлекшая миллиарды внимания, не смогла удержать интерес даже в течение недели. Никакого плана развития. Никакой структуры. Никакого доверия.

LIBRA, MELANIA, TRUMP — одно и то же, разные монеты

YZY был не первым.

Токен $LIBRA когда-то рекламировался как политический ход в Аргентине. Он закончился скандалом, миллионами убытков и разочарованными держателями. Ходили слухи о внутренней работе, неудачном запуске и, возможно, даже связях с правительством. И точно так же, как YZY, токен взлетел на имени и рухнул из-за отсутствия содержания. Оказалось, что это был лишь последний в череде политических мем-монет, организованных одним и тем же человеком: Хейденом Марком Дэвисом.

До $LIBRA он выпустил $TRUMP, затем $MELANIA — монеты, которые обманом заставили тысячи людей поверить, что они имеют официальную поддержку. Но все это было обманом. Токены быстро взлетели, еще быстрее обвалились и оставили розничных инвесторов в убытке.

Если присмотреться повнимательнее, создается впечатление, что эти проекты ведет одна и та же команда, использующая одну и ту же схему.

Схема проста:

Привязаться к громкому имени

Выпустить мем

Скрыть токеномику

Дать выиграть ранним инвесторам

Исчезнуть к выходным

Криптовалюты больше не ведутся на это. Толпа слишком умна, слишком ожожена, слишком дегенерирована, чтобы поддаться на «знаменитый rug 15.0».

Почему политические мем-монеты особенно токсичны

Это гораздо больше, чем клише о знаменитостях. Политические токены часто находятся на волне ложной легитимности, продвигаемой предполагаемыми политическими инсайдерами, иногда через реальных должностных лиц. Это создает опасную иллюзию подлинности, даже несмотря на то, что механика, лежащая в основе, — чистый rug-pull.

Иллюзия «доверие»

Когда президент или первая леди, кажется, поддерживают монету — или появляется фото с каким-нибудь влиятельным технологическим блогером — розничные инвесторы попадают в ловушку и доверяют проекту. Но это доверие обычно является фасадным, парящим над рельсами «накачки и слива».

Преимущество инсайдеров

Эти монеты заранее снабжены непрозрачными структурами: горстка кошельков или инсайдеров контролирует предложение, сбрасывает его на пике и уходит, а толпа остается с пустыми руками.

Доли секунды от «накачки цены» до «сброса доверия»

Эти запуски гиперкомпрессированы: взрывные скачки, мгновенные сбросы. Политические мем-монеты усиливают эту волатильность, потому что могут претендовать на «поддержку истеблишмента» — только для того, чтобы укусить инвесторов, когда инсайдеры уходят.

Это не просто спекуляции. В случае с $LIBRA инвесторы потеряли сотни миллионов после маниакального ажиотажа и быстрого краха.

Игра с мем-монетами меняется

Мы достигли предела усталости от «руггинга». Дофаминовый кайф от запуска, подпитываемого Twitter, не длится долго. Люди хотят чего-то более старого, проверенного формата — такого, как первичное размещение монет (ICO).

Почему? Потому что структурированные предпродажи и запуски в стиле ICO по-прежнему обладают тем, чего нет у монет, созданных на ажиотаже: путем к доверию. Способом органичного роста числа держателей. Планом.

Сейчас уже не 2017 год, но, по иронии судьбы, именно эта структура ICO может стать последним надежным способом для мем-монет достичь 10- или 100-кратного роста в этом цикле.

ICO все еще работают, если все сделано правильно

Давайте разберемся. Что предлагает мем-монета ICO, чего нет у токенов, продвигаемых знаменитостями?

Структурированные этапы предварительной продажи — вместо запуска в пик FOMO, ICO предлагают уровни, на которых ранние сторонники могут купить токен по низкой цене, что стимулирует сообщество, а не только крупных инвесторов.

— вместо запуска в пик FOMO, ICO предлагают уровни, на которых ранние сторонники могут купить токен по низкой цене, что стимулирует сообщество, а не только крупных инвесторов. Прозрачная токеномика — ICO обычно публикуют графики вступления в права и распределения токенов. Никаких глупостей типа «ой, все инсайдеры».

— ICO обычно публикуют графики вступления в права и распределения токенов. Никаких глупостей типа «ой, все инсайдеры». Заблокированная ликвидность — никаких «rug pull». Средства и LP заблокированы или защищены мультиподписями. Вы знаете, где находятся деньги.

— никаких «rug pull». Средства и LP заблокированы или защищены мультиподписями. Вы знаете, где находятся деньги. Рост, движимый сообществом — ICO создают армии. Мем-монеты с ICO привлекают ранних держателей, которые остаются, а не туристов, которые быстро продают.

— ICO создают армии. Мем-монеты с ICO привлекают ранних держателей, которые остаются, а не туристов, которые быстро продают. Дорожные карты и выполнение — даже базовые. Даже мемы. Но они дают что-то, за что можно держаться, помимо твитов знаменитостей.

Это когда старая школа встречается с энергией новой школы. И это формула, которая еще имеет потенциал для развития.

XYZVerse: начните со структуры, а не со знаменитостей

Дни «знаменитостей-монет → мгновенного взлета» прошли. Рынок слишком информирован, слишком скептичен, слишком быстр. Но это не значит, что 1000-кратный рост мертв — он просто перешел на другую модель.

В отличие от монет, запущенных на волне ажиотажа, XYZVerse.io ($XYZ) идет по пути структурированного ICO — и это работает. Проект все еще находится в режиме предпродажи и уже привлек более 15 миллионов долларов от растущей базы ранних сторонников.

Вот что отличает его от других:

Четкая токеномика — прозрачное распределение, структурированное вступление в силу прав и отсутствие теневых мешков.

— прозрачное распределение, структурированное вступление в силу прав и отсутствие теневых мешков. Дорожная карта с этапами реализации — от геймифицированного стейкинга и интеграции утилит до листинга и механизмов сжигания.

— от геймифицированного стейкинга и интеграции утилит до листинга и механизмов сжигания. Привлекательность для сообщества — органичный рост, накопление держателей и растущее присутствие в криптосоциальных сетях.

— органичный рост, накопление держателей и растущее присутствие в криптосоциальных сетях. Заблокированная ликвидность — XYZVerse выделяет 15% от общего предложения на ликвидность, которая явно зарезервирована для обеспечения плавной торговли и стабильной основы после запуска.

Единственные мем-монеты, которые сейчас могут вырасти в 1000 раз, — это ICO-мемы, такие как $XYZ

XYZVerse ($XYZ) уже доказывает, что структурированные запуски мем-монет по-прежнему могут приносить серьезную прибыль. Начав с 0,0001 доллара, токен прошел несколько этапов предпродажи и достиг 0,0053 доллара, что означает впечатляющую 53-кратную прибыль для ранних участников.

На сегодняшний день было привлечено более 15 миллионов долларов, что является явным сигналом растущего спроса инвесторов и веры рынка в долгосрочную перспективу проекта.

И динамика продолжается: с каждым новым этапом цена растет. В настоящее время она приближается к 0,0054 доллара, а в дорожной карте в ближайшей перспективе — 0,01 доллара, а в конечном итоге — 0,10 доллара на момент запуска

. Эта цена листинга в 0,10 доллара — не просто круглая цифра, она означает почти 1000-кратный рост по сравнению с первоначальной предпродажной ценой в 0,0001 доллара. Такой рост не происходит случайно — он является результатом стратегии, структуры и серьезной поддержки.

Даже консервативные аналитики оценивают, что токен может взлететь до 0,15−0,25 доллара вскоре после листинга, в зависимости от того, как будет развиваться поддержка бирж и полезность после запуска.

Как $XYZ может действительно достичь этой цели

Многоуровневая ценовая модель подталкивает цену вверх по мере притока капитала.

Реализация дорожной карты

Активная реализация: вовлечение сообщества, партнерства в экосистеме (например, bookmaker.XYZ)

Встроенная дефицитность

17,13% предложения навсегда уничтожено — дефляционное давление для долгосрочных держателей

Предстоящие события, связанные с ликвидностью

Листинг на крупных CEX и DEX; ведутся переговоры с KuCoin,Binance и OKX.

Активизация сообщества

Агрессивные аирдропы (10%) и активный рост в социальных сетях создают ажиотаж и лояльность.

Окончательный вердикт: структура побеждает, и $XYZ — тому доказательство

Монеты знаменитостей рушатся под собственным ажиотажем. Сегодняшний рынок требует структуры, а не шума — и только хорошо построенные мем-монеты имеют шанс на реальную прибыль.

$XYZ лидирует в этом сдвиге. Он уже принес 50-кратную прибыль в предпродаже, с четким планом запуска по цене 0,10 доллара, сильной токеномикой и реальной полезностью.

Забудьте о мошенничестве и провалах, подпитываемых славой. Если вы хотите 100-кратный потенциал, структурированные ICO, такие как $XYZ, — последний реальный шанс.

