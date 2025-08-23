За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 840 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1075160 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 августа: 840 российских оккупантов, 5 танков и 148 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1075160 (+840) человек
- танков — 11129 (+5) ед
- боевых бронированных машин — 23164 (+4) ед
- артиллерийских систем — 31858 (+23) ед
- РСЗО — 1472 (+0) ед
- средства ПВО — 1210 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 52935 (+148)
- крылатые ракеты — 3598 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 59512 (+86)
- специальная техника — 3944 (+0)
Источник: Минфин
