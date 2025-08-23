Сирия выпустит новые банкноты, убрав два нуля из номиналов

Сирия намерена выпустить новые банкноты, убрав два нуля из номиналов, чтобы восстановить доверие к резко обесценившемуся сирийскому фунту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы и собеседников, знакомых с подготовкой реформы.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

​По их данным, Центробанк в середине августа уведомил коммерческие банки о планах деноминации; позже регулятор уточнил, что речь идет именно о «минус двух нулях».

Покупательная способность сирийского фунта рухнула после 14 лет конфликта, завершившегося в декабре прошлого года смещением Башара Асада. Валюта утратила более 99% стоимости с 2011 года: сейчас курс составляет около 10 тысяч фунтов за доллар против 50 до войны. Резкая девальвация усложнила повседневные расчеты и переводы: семьи обычно расплачиваются за недельные покупки пакетами с как минимум полкилограммом купюр по 5 тысяч фунтов, отмечает Reuters.

В настоящее время власти Сирии готовят информационную кампанию, а официальная дата запуска новых купюр намечена на 8 декабря. Банкам предписано быть технически готовы к внедрению к середине октября. Параллельное обращение старых и новых банкнот продлится 12 месяцев — до 8 декабря 2026 года.

Двое банкиров и еще один осведомленный сирийский источник сообщили Reuters, что Сирия договорилась с российским государственным предприятием «Гознак» о печати новых банкнот. По их словам, соглашение финализировали во время визита в москву высокопоставленной сирийской делегации в конце июля. «Гознак», который печатал сирийскую валюту и в период правления Асада, на запросы не ответил.

При прежнем режиме использование иностранной валюты запрещалось, но новые власти объявили курс на свободный рынок, и экономика быстро «долларизовалась». На этом фоне регулятор опасается дефицита ликвидности именно в сирийских фунтах и оценивает объем наличности вне формальной банковской системы примерно в 40 трлн фунтов, отмечает Reuters.

Однако реформа несет и символический аспект — разрыв с эпохой Асадов, поскольку изображения Башара и Хафеза Асада сегодня стоят на купюрах 2 000 и 1 000 фунтов.

Карам Шаар, ведущий сирийский экономист и консультант ООН, считает замену банкнот с изображениями Асада необходимым политическим шагом. При этом он предупреждает, что деноминация может напутать потребителей, особенно пожилых, а также предупреждает о рисках внедрения новых купюр в условиях фрагментированного управления и слабой платежной инфраструктуры.

«Альтернативой было бы выпускать банкноты более крупных номиналов — скажем, 20 000 или 50 000 фунтов. Это упростило бы обращение и хранение наличности, избежав при этом значительных затрат на полную реформу валюты, которые могут достигать сотен миллионов долларов», — сказал Шаар.

В мае агентство Reuters сообщало, что сирийские власти рассматривают возможность, чтобы начать печатать валюту в Германии и ОАЭ вместо россии.