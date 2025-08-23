Multi от Минфин
23 августа 2025, 11:43

Доллар укрепляет лидерство в международных расчетах

В июле 2025 г. доллар США еще больше укрепил свое доминирование в глобальных расчетах через систему SWIFT, увеличив долю с 47,19% до 47,94%. Таким образом, доллар не только удержал первое место, но и прибавил 0,75 процентного пункта к своему весу в международной торговле.

В июле 2025 г.
Фото: depositphotos

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На втором месте остался евро, хотя его доля сократилась с 23,87% до 23,11% (-0,76 п.п.), а третьим — британский фунт, также несколько снизивший позиции (с 7,59% до 7,24%).

В топ-5 также остаются японская иена и канадский доллар, также потерявшие долю.

Наибольшим разочарованием для амбиций Пекина стала динамика китайского юаня: его доля в международных расчетах сохраняется на уровне 2,88% — это самый низкий показатель за последние два года.

Юань остался на шестом месте среди самых популярных валют мира с мая, и ситуация не изменилась. На этом фоне общий объем международных платежей через SWIFT в июле вырос почти на 6%.

Китай стремится изменить тренд: по данным Reuters, Пекин может уже в августе разрешить выпуск стейблкоинов, обеспеченных юанем, чтобы усилить позиции своей валюты в цифровой международной торговле и снизить зависимость от доллара.

Читайте также: Власти Китая могут одобрить стейблкоины на базе юаня — Reuters

Однако именно доллар остается безоговорочным хедлайнером глобальных финансов — и, похоже, сохраняет уверенное лидерство, несмотря на геополитические сдвиги и цифровые эксперименты других стран.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
