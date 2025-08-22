Национальный банк Украины установил на 25 августа 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,2839 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 6 копеек.
Гривна потеряла позиции к доллару, но укрепилась к евро: курс НБУ на понедельник
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Официальный курс доллара установлен на таком уровне: 41,2839 грн за 1 доллар (+0,0654 грн).
Официальный курс евро составит 47,9100 грн за 1 евро (-0,0725 грн).
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии