К закрытию межбанка 22 августа курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и продаже. Европейская валюта подорожала на 22 копейки в покупке и на 23 копейки в продаже. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Доллар и евро резко подорожали на межбанке
|
Открытие 22 августа
|
Закрытие 22 августа
|
Изменение
|
41,18/41,21
|
41,35/41,38
|
17/17
|
47,74/47,75
|
47,96/47,98
|
22/23
Средний курс на наличном рынке: 41,00−41,55 грн/доллар, 47,75−48,37 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,33−41,40, евро — 48,10−48,29 грн.
Источник: Минфин
