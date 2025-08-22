Ведущие криптовалюты, которые стоит рассмотреть: проекты, которые могут сделать миллионерами

Новые цифровые монеты могут быстро расти, предлагая редкие шансы тем, кто заметит их рано. Некоторые монеты демонстрируют явные признаки большого роста в будущем. Эти проекты вызывают ажиотаж и привлекают новых пользователей каждый день. При ближайшем рассмотрении этих токенов становится понятно, почему некоторые считают, что они могут изменить жизнь людей в течение следующих двух лет.

Sui (SUI)

Источник: TradingView

После нелегкой недели Sui торгуется в диапазоне от 3,52 до 4,10. За 7 дней токен подешевел на 11,76%, а за месяц — на 10,91%. Несмотря на откат, 6-месячный график по-прежнему показывает рост на 8,18%.

Краткосрочная динамика колеблется около 10-дневной средней на уровне 3,55 и чуть ниже 100-дневной линии на уровне 3,61. Инструменты импульса находятся в середине с RSI на уровне 50,19 и Stoch на уровне 55,26. Незначительный положительный MACD на уровне 0,0102 указывает на то, что продавцы теряют позиции.

Solana (SOL)

Источник: TradingView

SOL сейчас торгуется в диапазоне от 173 до 209 долларов после падения на 6,82% за последнюю неделю и на 4,19% за месяц. Спад сокращает, но не стирает рост на 11,07%, зафиксированный с осени. 10-дневная средняя цена составляет 187,77 доллара, что лишь немного выше 100-дневной линии 184,67 доллара, что свидетельствует о том, что долгосрочный тренд по-прежнему остается восходящим, даже несмотря на то, что краткосрочные продавцы проверяют нервы.

Если спрос подтолкнет цену выше 209 долларов, первое реальное сопротивление будет на уровне 227,70 доллара, что примерно на 13% выше сегодняшней средней цены. Прорыв этого уровня откроет путь к 263,92 доллара, что примерно на 40% выше. Неспособность удержаться в районе 173 долларов может привести SOL к минимуму в 155,26 доллара, что означает падение почти на 18%, а более глубокое падение может открыть уровень 119,04 доллара, что на 23% ниже. Поскольку среднесрочный тренд по-прежнему зеленый, вероятность роста к 228 долларам выше, но трейдерам следует уважать линию 155 долларов, которая сейчас является опорой для графика.

Hyperliquid (HYPE)

Источник: TradingView

DeFi-токен HYPE только что подверг трейдеров серьезным испытаниям. За последние 7 дней токен подешевел примерно на 11,6%, а за последний месяц — на 5,1%, однако за 6 месяцев он все еще демонстрирует солидный рост на 68,4%. В настоящее время торги колеблются между 42,30 и 49,63, поскольку покупатели и продавцы борются за направление движения.

Ключевые зоны ясны. Ближайшая поддержка находится на уровне 38,58; пробой может отправить HYPE к 31,25, что означает падение примерно на 20% от сегодняшней средней точки. С другой стороны, прорыв выше 53,23 ознаменует рост на 15% и может открыть путь к 60,57, что примерно на 30% выше. Учитывая долгосрочный восходящий тренд и плоские среднесрочные сигналы, перед следующим крупным движением вероятен боковой завихрение между 40 и 50. Решительное закрытие выше 50 склонит шансы в сторону нового ралли, а пробой ниже 38 будет предупреждать о более глубоком откате.

Raydium (RAY)

Источник: TradingView

RAY упал примерно на 11,22% за последние семь дней, двигаясь в диапазоне от 2,99 до 4,12. Месячный прогноз более оптимистичен с ростом на 3,85%. За шесть месяцев токен по-прежнему демонстрирует значительное падение на 21,91%. 10-дневная и 100-дневная скользящие линии находятся рядом с отметкой 3,35, что свидетельствует о ценовом балансе после длительной распродажи.

Покупателям необходимо четкое пробивание уровня 4,68, ближайшего потолка. Это откроет путь к отметке 5,80, примерно на 40% выше текущего максимума дневного диапазона. Если быки потерпят неудачу и уровень 2,43 будет пробит, график укажет на отметку 1,31, что означает падение почти на 50% от текущего уровня. RSI на уровне 58 и Stoch на уровне 73 указывают на то, что импульс благоприятен для попытки роста перед любым глубоким падением.

Заключение

SUI, SOL, HYPE и RAY готовы к значительному росту, но XYZVerse (XYZ) привлекает к себе основное внимание как первая мем-монета для всех видов спорта, стремящаяся к росту за счет расширения, основанного на сообществе и поддерживаемого GameFi.

