Sense Bank презентовал мобильную игру «Подорож Україною» ко Дню Независимости

Sense Bank в партнерстве с Masterсard представили мобильную игру-квест «Подорож Україною», запуск которой приурочен к 34-й годовщине Независимости Украины. Игра уже доступна для всех клиентов банка в приложении Sense SuperApp.

Как указано на сайте Sense Bank, «Подорож Україною» — это интерактивное приключение, в котором игроку предстоит пройти сюжетный квест, найти все скрытые предметы и восстановить силу древней реликвии.

В игре можно увидеть живописные уголки страны — от Карпат на западе до терриконов на востоке, от Черного моря на юге до Полесья на севере через самое сердце — центр Украины. Главная задача участников — собрать спрятанные магические предметы и украинские тематические объекты, которые ассоциируются с каждым регионом.

Разработчики обращают внимание, что на каждом этапе у игрока есть до 10 ошибочных выборов. Если лимит исчерпан, игра завершается, но всегда есть возможность начать заново. Пройдя уровень или всю игру, пользователь может повторить попытку, чтобы улучшить свой результат.

Кроме того, в финале первой игры каждого участника ждет награда, которая активируется сразу, — 10% кэшбэка в Cash’u Club на любую покупку с картой от Sense Bank (максимальная сумма полученных Cash'u-бонусов составляет до 200 грн).

Игра «Подорож Україною» уже доступна всем клиентам банка в приложении Sense SuperApp в разделе «Кэшбэк». Чтобы сыграть, достаточно обновить приложение до последней версии в Play Market (Android) и App Store (iOS).