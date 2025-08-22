Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
22 августа 2025, 11:00

Binance и Samsung запускают промоакцию с главным призом — 0,1 BTC

Глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов и количеству пользователей Binance в партнерстве с лидером технологических инноваций Samsung объявляет совместную промоакцию для новых владельцев телевизоров и проекторов со Smart TV.

Глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов и количеству пользователей Binance в партнерстве с лидером технологических инноваций Samsung объявляет совместную промоакцию для новых владельцев телевизоров и проекторов со Smart TV.

С22 августа по 22 ноября 2025 года покупатели, которые приобретут телевизоры или проекторы Samsung с функцией Smart TV, смогут активировать уникальные промокоды в приложении Binance, принять участие в челлендже и получить гарантированные криптовознаграждения, среди которых главный приз — 0,1 BTC! Кроме того, среди участников будут разыграны другая криптовалюта и портативные проекторы The Freestyle 2-го поколения от Samsung.

Как это работает:

  1. В период действия акции приобретите телевизор или проекторSamsung с функцией Smart TV на samsung.com/ua или у официальных партнеров.

  2. Зарегистрируйтесь или войдите в свою учетную запись Samsung.

  3. Загрузите и/или откройте приложениеSamsung Promotion и найдите акционное предложение.

  4. Получите уникальный QR-код и промокод для участия.

  5. Перейдите по QR-коду и активируйте промокод в приложении Binance.

Крипта — ближе, чем кажется

«Эта коллаборация — яркий пример того, как блокчейн и цифровые активы становятся частью повседневной жизни. Благодаря интеграции с Samsung мы показываем: взаимодействие с криптой может быть таким же удобным, как переключение каналов», — отмечают в Binance Ukraine.

В рамках кампании:

  • Участники гарантированно получат криптовалютное вознаграждение после активации уникального промокода.

  • Главный приз — 0,1 BTC.

  • Также среди вознаграждений будет разыграно 2 портативных проектора The Freestyle 2-го поколения от Samsung.

О Binance

Binance — глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов и количеству пользователей. Компания обслуживает более 200 млн человек в 100+ странах, предлагая широкий спектр продуктов: от спотовой и фьючерсной торговли до Web3-кошельков, обучающих программ и социальных инициатив. Binance стремится сделать финансовые инструменты доступными для всех — без барьеров.

Больше: binance.com

О Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung воплощает в жизнь передовые идеи и внедряет инновационные технологии. Компания формирует будущее потребительского рынка в мире телевизоров, смартфонов, портативных устройств, планшетов, бытовой техники, сетевых систем и решений памяти, полупроводников, литейного производства и светодиодных решений, а также обеспечивает бесперебойное подключение к экосистеме устройств благодаря платформе SmartThings и открытому сотрудничеству с партнерами. Последние новости компании ищите на Samsung Newsroom по адресу news.samsung.com/ua.

Источник: Минфин
