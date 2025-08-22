Курс валют: евро в обменниках подешевел на 20 копеек

В пятницу, 22 августа, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 13 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,55 грн. Евро покупают за 47,77 грн, а продают за 48,42 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,29−41,37, евро — 48,00−48,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,180−41,21 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,74−47,75 грн/евро.

