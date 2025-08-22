За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 790 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1074320 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 августа: 790 российских оккупантов, 33 ракеты и 318 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1074320 (+790) человек
- танков — 11124 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 23160 (+3) ед
- артиллерийских систем — 31835 (+46) ед
- РСЗО — 1472 (+1) ед
- средства ПВО — 1210 (+1) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 52787 (+318)
- крылатые ракеты — 3598 (+33)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 59426 (+110)
- специальная техника — 3944 (+0)
Источник: Минфин
