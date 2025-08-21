Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
21 августа 2025, 17:22

Как зарабатывать на падении цен: от Сороса до современных CFD

Обычно люди думают, что на финансовых рынках можно заработать только тогда, когда цена растет: купил дешевле — продал дороже — получил прибыль.

В основе классического шорта лежит реальный заем: трейдер берет, например, акции взаймы у брокера, тут же продает их на рынке, получает деньги и ждет. Если цена акций упадет, он сможет купить такой же объем акций дешевле, вернуть их брокеру, получив прибыль за счет разницы цены продажи и покупки.

Важный момент — в классическом варианте все сделки ведутся на реальные деньги. Когда трейдер продает занятые акции, он получает на счет живые доллары или евро, и при обратной покупке эти же деньги расходуются. Если цена пойдет вверх, покупать придется дороже, и убыток будет тоже реальным, а в теории — даже неограниченным. Кроме того, чтобы брокер был уверен, что клиент сможет вернуть долг, он требует внести залог — маржу. Чем выше риски, тем больше маржа. Заемные акции — не бесплатны: за их использование брокер берет комиссию, а в случае долгих сделок проценты могут «съесть» значительную часть прибыли.

Классическая игра на понижение — это инструмент для подготовленных и обеспеченных участников рынка. Джордж Сорос в 1992 году обвалил фунт стерлингов, открыв рекордную короткую позицию. Он занял огромные объемы британской валюты, продал ее, спровоцировав биржевую панику, и когда фунт рухнул, выкупил обратно и вернул кредиторам, заработав примерно миллиард долларов за один день. В фильме «Игра на понижение» показана другая сторона медали: группа инвесторов сделала ставку на падение ипотечного рынка США в 2008 году, но для этого героям фильма пришлось заключать сложные и дорогостоящие сделки с банками, вкладывая миллионы долларов и выдерживая месяцы ожидания, пока рынок рухнет.

В отличие от классики, контракты на разницу цен, или CFD (англ. contract for difference), позволяют зарабатывать на падении цен без необходимости занимать актив. Фактически CFD — это пари, который вы заключаете с брокером относительно того, куда пойдет цена актива — вверх или вниз. Например, вы считаете, что акции компании X подешевеют. На платформе CFD-брокера вы просто нажимаете кнопку sell и открываете позицию на продажу актива. Если ваш прогноз оказался верным и стоимость акции X упадет, вы получите прибыль — разницу между ценами открытия и закрытия сделки. Если же цена пойдет вверх, убыток, соответственно, спишется с вашего счета. Никаких реальных акций занимать, покупать и продавать не нужно. То же самое касается и других активов. С одного счета вы можете открывать сделки с валютами, криптовалютами, золотом, нефтью, газом и даже с биржевыми индексами. Такой брокер, как XFINE, предоставляет своим клиентам доступ к более, чем 3,000 различных активов, при этом для совершения сделок вам не нужны ни банковские сейфы для золота и купюр, ни танкеры и склады для транспортировки и хранения нефти. И в этом огромное преимущество CFD-трейдинга.

Еще один весомый плюс CFD в том, что любую сделку можно открыть за считанные секунды, даже имея небольшой депозит. Кредитное плечо, как у XFINE, дает возможность открыть сделку в десятки, сотни и тысячу раз превышающую по объему ту сумму, которая есть у вас в наличии, а ордера стоп-лосс позволяют заранее ограничить убыток. В классическом шорте, если цена пойдет против вас, это грозит потерей огромных денег. В CFD же вы можете задать четкий предел убытка, после котором сделка закроется автоматически.

Классическая игра на понижение исторически была уделом крупных фондов и профессиональных трейдеров. Для нее нужны большие капиталы, доступ к заемным активам и опыт работы с биржевыми инструментами. CFD сделали эту стратегию доступной для частных инвесторов по всему миру. Теперь достаточно компьютера или смартфона, небольшого депозита и торгового счета у такого брокера, как XFINE, чтобы открыть сделку на падение любого популярного актива. Это реальные деньги и реальные риски, но порог входа значительно ниже, а сложность доступа к мировым финансовым рынкам — минимальна.

Именно поэтому, когда в 2021−22г.г. биткоин падал с 68 тысяч до 15 тысяч долларов, владельцы реальных монет BTC теряли огромные деньги, а многие частные трейдеры, работавшие через CFD, смогли заработать на этом целые состояния, просто нажав кнопку «sell» в торговом терминале. В классическом шорте им пришлось бы искать, кто даст им биткоины в кредит, договариваться об условиях займа, платить проценты, затем продавать монеты в одном месте, потом покупать их в другом, что для розничного инвестора нереально.

Подводя итог, необходимо сказать, что игра на понижение — это не какая-то игра в абстрактные цифры. Речь всегда идет о реальных деньгах, которые можно как заработать, так и потерять. Классический шорт и CFD работают по одной логике — заработать на падении, но путь к цели разный. Классический шорт сложен, дорог и требует доступа к заемным активам. CFD убирают эти барьеры, позволяя любому трейдеру зарабатывать на падении быстро, просто и с меньшими затратами, сохраняя при этом полный контроль над рисками. Именно поэтому сегодня CFD-трейдинг стал тем инструментом, который дал возможность зарабатывать на «шортах» не только Джорджу Соросу, но и любому человеку, даже с самым ограниченным капиталом. Так, например, минимальный депозит для открытия счета в брокерской компании XFINE составляет всего 10 долларов США.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
