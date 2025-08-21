Как зарабатывать на падении цен: от Сороса до современных CFD

Обычно люди думают, что на финансовых рынках можно заработать только тогда, когда цена растет: купил дешевле — продал дороже — получил прибыль. Но есть и обратная стратегия — игра на понижение. Она позволяет зарабатывать, когда актив дешевеет.

В основе классического шорта лежит реальный заем: трейдер берет, например, акции взаймы у брокера, тут же продает их на рынке, получает деньги и ждет. Если цена акций упадет, он сможет купить такой же объем акций дешевле, вернуть их брокеру, получив прибыль за счет разницы цены продажи и покупки.

Важный момент — в классическом варианте все сделки ведутся на реальные деньги. Когда трейдер продает занятые акции, он получает на счет живые доллары или евро, и при обратной покупке эти же деньги расходуются. Если цена пойдет вверх, покупать придется дороже, и убыток будет тоже реальным, а в теории — даже неограниченным. Кроме того, чтобы брокер был уверен, что клиент сможет вернуть долг, он требует внести залог — маржу. Чем выше риски, тем больше маржа. Заемные акции — не бесплатны: за их использование брокер берет комиссию, а в случае долгих сделок проценты могут «съесть» значительную часть прибыли.

Классическая игра на понижение — это инструмент для подготовленных и обеспеченных участников рынка. Джордж Сорос в 1992 году обвалил фунт стерлингов, открыв рекордную короткую позицию. Он занял огромные объемы британской валюты, продал ее, спровоцировав биржевую панику, и когда фунт рухнул, выкупил обратно и вернул кредиторам, заработав примерно миллиард долларов за один день. В фильме «Игра на понижение» показана другая сторона медали: группа инвесторов сделала ставку на падение ипотечного рынка США в 2008 году, но для этого героям фильма пришлось заключать сложные и дорогостоящие сделки с банками, вкладывая миллионы долларов и выдерживая месяцы ожидания, пока рынок рухнет.

В отличие от классики, контракты на разницу цен, или CFD (англ. contract for difference), позволяют зарабатывать на падении цен без необходимости занимать актив. Фактически CFD — это пари, который вы заключаете с брокером относительно того, куда пойдет цена актива — вверх или вниз. Например, вы считаете, что акции компании X подешевеют. На платформе CFD-брокера вы просто нажимаете кнопку sell и открываете позицию на продажу актива. Если ваш прогноз оказался верным и стоимость акции X упадет, вы получите прибыль — разницу между ценами открытия и закрытия сделки. Если же цена пойдет вверх, убыток, соответственно, спишется с вашего счета. Никаких реальных акций занимать, покупать и продавать не нужно. То же самое касается и других активов. С одного счета вы можете открывать сделки с валютами, криптовалютами, золотом, нефтью, газом и даже с биржевыми индексами. Такой брокер, как XFINE, предоставляет своим клиентам доступ к более, чем 3,000 различных активов, при этом для совершения сделок вам не нужны ни банковские сейфы для золота и купюр, ни танкеры и склады для транспортировки и хранения нефти. И в этом огромное преимущество CFD-трейдинга.

Еще один весомый плюс CFD в том, что любую сделку можно открыть за считанные секунды, даже имея небольшой депозит. Кредитное плечо, как у XFINE, дает возможность открыть сделку в десятки, сотни и тысячу раз превышающую по объему ту сумму, которая есть у вас в наличии, а ордера стоп-лосс позволяют заранее ограничить убыток. В классическом шорте, если цена пойдет против вас, это грозит потерей огромных денег. В CFD же вы можете задать четкий предел убытка, после котором сделка закроется автоматически.

Классическая игра на понижение исторически была уделом крупных фондов и профессиональных трейдеров. Для нее нужны большие капиталы, доступ к заемным активам и опыт работы с биржевыми инструментами. CFD сделали эту стратегию доступной для частных инвесторов по всему миру. Теперь достаточно компьютера или смартфона, небольшого депозита и торгового счета у такого брокера, как XFINE, чтобы открыть сделку на падение любого популярного актива. Это реальные деньги и реальные риски, но порог входа значительно ниже, а сложность доступа к мировым финансовым рынкам — минимальна.

Именно поэтому, когда в 2021−22г.г. биткоин падал с 68 тысяч до 15 тысяч долларов, владельцы реальных монет BTC теряли огромные деньги, а многие частные трейдеры, работавшие через CFD, смогли заработать на этом целые состояния, просто нажав кнопку «sell» в торговом терминале. В классическом шорте им пришлось бы искать, кто даст им биткоины в кредит, договариваться об условиях займа, платить проценты, затем продавать монеты в одном месте, потом покупать их в другом, что для розничного инвестора нереально.

Подводя итог, необходимо сказать, что игра на понижение — это не какая-то игра в абстрактные цифры. Речь всегда идет о реальных деньгах, которые можно как заработать, так и потерять. Классический шорт и CFD работают по одной логике — заработать на падении, но путь к цели разный. Классический шорт сложен, дорог и требует доступа к заемным активам. CFD убирают эти барьеры, позволяя любому трейдеру зарабатывать на падении быстро, просто и с меньшими затратами, сохраняя при этом полный контроль над рисками. Именно поэтому сегодня CFD-трейдинг стал тем инструментом, который дал возможность зарабатывать на «шортах» не только Джорджу Соросу, но и любому человеку, даже с самым ограниченным капиталом. Так, например, минимальный депозит для открытия счета в брокерской компании XFINE составляет всего 10 долларов США.

Аналитический отдел XFINE