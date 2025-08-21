К закрытию межбанка 21 августа курс доллара снизился на 11 копеек в покупке и продаже. Европейская валюта подешевела на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 21 августа
|
Закрытие 21 августа
|
Изменение
|
41,29/41,32
|
41,18/41,21
|
11/11
|
48,02/48,04
|
47,87/47,88
|
15/16
Средний курс на наличном рынке: 41,05−41,60 грн/доллар, 47,90−48,47 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,30−41,38, евро — 48,20−48,35 грн.
