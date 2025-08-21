OpenAI работает над новой моделью — GPT-6. Об этом сообщил CEO стартапа Сэм Альтман в разговоре с журналистами.

Предприниматель не назвал дату выхода, но дал понять, что нейросеть «будет иной» и появится быстрее, чем GPT-5 после GPT-4. Модель не просто будет отвечать пользователям, а адаптируется к ним и позволит создавать чат-ботов с учетом индивидуальных предпочтений.

Альтман считает память ключевым элементом для превращения ChatGPT в персональный инструмент. Ассистенту важно понимать, кто именно им пользуется, какие у человека предпочтения, привычки и особенности. Это позволит системе адаптироваться под каждого пользователя.

OpenAI тесно сотрудничает с психологами для создания продукта.

Однако наличие памяти вызывает проблемы с конфиденциальностью, отметил предприниматель. Они усугубляются тем, что временное хранилище информации не зашифровано, из-за чего личные данные могут быть раскрыты. Альтман допустил применение шифрования в будущем, но сроки не уточнил.

«Я думаю, наш продукт должен иметь довольно умеренную, нейтральную позицию, а дальше вы сможете подстраивать его как угодно. Если вы хотите, чтобы он был „супер-прогрессивным“ — он должен быть таким», — сказал предприниматель.