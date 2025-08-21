Экспорт швейцарских часов вырос на 6,9%

Экспорт швейцарских часов увеличился на 6,9% в годовом исчислении до 2,399 миллиарда швейцарских франков (CHF) в июле, согласно данным, опубликованным Федерацией швейцарской часовой промышленности в четверг.

Наручные часы, в частности, показали рост на 7,5% в годовом исчислении, достигнув стоимости 2,299 миллиарда CHF.

Соединенные Штаты лидировали по росту среди основных рынков с впечатляющим скачком на 45% до 554,5 миллиона CHF.

Сингапур также продемонстрировал сильные показатели с ростом на 14,8% до 147,0 миллиона CHF, в то время как Гонконг вырос на 4,6% до 155,6 миллиона CHF.

Рынок Великобритании остался практически неизменным с небольшим увеличением на 0,2% до 147,2 миллиона CHF.

В противоположность этому, некоторые азиатские рынки показали снижение. Япония упала на 10,1% до 169,1 миллиона CHF, в то время как Китай снизился на 6,5% до 164,2 миллиона CHF.