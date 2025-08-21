Курс валют: доллар и евро подешевели

В четверг, 21 августа, на наличном рынке средний курс доллара потерял 3 копейки в покупке и 5 копеек в продаже. Евро в покупке потерял 10 копеек, а в продаже не изменился.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже. Евро подешевел в покупке на 1 копейку, а в продаже на 4 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,12−41,60 грн. Евро покупают за 47,90 грн, а продают за 48,55 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,35−41,43, евро — 48,25−48,41 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,29−41,32 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,02−48,04 грн/евро.

