Нацбанк ввел в обращение модифицированные банкноты номиналом в 20 гривен

Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 21 августа 2025 вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. Об этом говорится в сообщении регулятора.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 20 гривен размещен патриотический лозунг: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналами 20 гривен образца 2018 года, изображения и описания которых размещены на страницах официального Интернет-представительства Национального банка.

Модифицированными банкнотами номиналом 20 гривен Национальный банк с 21 августа 2025 года будет подкреплять банки и СИТ-компании для последующей их выдачи клиентам и на замену изношенных, поврежденных и изъятых из наличного обращения банкнот.

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 20 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты.

Как законное платежное средство они будут обращаться вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска и обязательны к приему по их нарицательной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета.