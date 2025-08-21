За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 830 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1073530 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 августа: 830 российских оккупантов и 315 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1073530 (+830) человек
- танков — 11120 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23157 (+5) ед
- артиллерийских систем — 31789 (+41) ед
- РСЗО — 1471 (+1) ед
- средства ПВО — 1209 (+1) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 52469 (+315)
- крылатые ракеты — 3565 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 59316 (+114)
- специальная техника — 3944 (+1)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии