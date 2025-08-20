Совет по финстабильности поддержал приватизацию двух госбанков

Совет по финансовой стабильности (CФС) открыл правительству путь к приватизации двух государственных банков — Сенс Банка и Укргазбанка . На заседании 14 августа CФС согласился, что продажа акций этих финучреждений не окажет негативного влияния на финансовое состояние и стабильность банковской системы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Члены CФС заявили о поддержке стратегической задачи уменьшения доли государства в банковском секторе путем продажи государственных банков. Однако такая продажа должна быть взвешена и направлена на повышение стоимости пакетов акций банков», — говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк напомнил, что уменьшение доли государства в банковском секторе является одним из ключевых пунктов Меморандума об экономической и финансовой политике от 19 июня 2025, предусматривающий подготовку к продаже государственных пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка.

Согласно закону «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков», первый этап подготовки к продаже начинается с решения правительства, основанного на заключении CФС о влиянии операции на банковскую систему.

Кроме того, члены CФС обсудили риски в деятельности государственного финансового сектора, в частности, его небанковского сегмента. Также был обновлен состав рабочих групп по финансовому развитию и развитию внутреннего долгового рынка, учитывая изменения в составе правительства.

Следует отметить, что в рамках программы с МВФ Украина обязуется сокращать долю государства в банковском секторе. Эта доля значительно возросла за время войны и к середине текущего года составила 54,4% по размеру общих активов и 52,2% по чистым активам, а количество подконтрольных государству банков достигло семи.