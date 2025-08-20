К закрытию межбанка 19 августа доллар подешевел на 5 копеек в покупке и продаже. Европейская валюта выросла на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 20 августа
|
Закрытие 20 августа
|
Изменение
|
41,34/41,37
|
41,29/41,32
|
5/5
|
48,10/48,13
|
48,14/48,16
|
4/3
Средний курс на наличном рынке: 41,15−41,65 грн/доллар, 48,00−48,55 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,37−41,44, евро — 48,26−48,45 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии