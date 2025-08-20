Обманули людей почти на 26 млн грн: Одессе будут судить организаторов финансовой пирамиды

Одесская областная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников организованной преступной группы, которые создали фиктивную интернет-платформу и под видом инвестиционного холдинга реализовали финансовую пирамиду VinEco и Vinex Тrade. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как работала пирамида

Чтоб все казалось реальным, организатор зарегистрировал ООО с 92 видами экономической деятельности. Преступная группа арендовала офис в торговом центре Одессы, вела активную рекламную кампанию в разных соцсетях. Обвиняемые подсаживали на крючок стабильности, выплачивая доверчивым вкладчикам мелкие суммы в начале.

Со временем выплаты прекратились. Вырученные средства дельцы переводили в криптовалюту. Такая схема действовала более 3 лет.

Среди 94 установленных потерпевших есть и военнослужащие ВСУ. Общая сумма ущерба составляет 25,7 млн гривен. По предварительным подсчетам, количество пострадавших может достигать 20 тысяч человек. Потерпевшие продолжают обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

Установлено, что организатор успел незаконно легализовать более 61 млн. грн.

В частности, приобрел 25 автомобилей, 5 земельных участков, а также построил автомойку самообслуживания, выдаваемую за «инвестиционный проект» компании.

Обвиняемым инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины). По ходатайству прокуратуры они находятся под стражей, а на обнаруженное в ходе обысков имущество наложен арест.