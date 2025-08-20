BofA прогнозирует ослабление новозеландского доллара в 2025 году

Bank of America прогнозирует дальнейшее ослабление новозеландского доллара в 2025 году, с возможным восстановлением не ранее 2026 года, согласно исследовательской записке, опубликованной в среду.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогнозы Резервного банка Новой Зеландии теперь сходятся с прогнозами экономистов Bank of America относительно минимума цикла смягчения денежно-кредитной политики: РБНЗ прогнозирует 2,55%, а BofA ожидает 2,5%. РБНЗ только в среду достиг своей оценки нейтральной процентной ставки (3%), и стимулирующая политика вряд ли вызовет последовательное восстановление роста и занятости до 2026 года.

Bank of America отмечает растущие риски повышения своего прогноза по паре AUD/NZD на конец 2025 года до уровня 1,11, ссылаясь на благоприятные факторы от разницы процентных ставок.

Банк видит конечные ставки Резервного банка Австралии примерно на 50 базисных пунктов выше текущих рыночных ожиданий и прогнозирует снижение обменного курса USD/CNY.

Финансовое учреждение предполагает, что дальнейшее укрепление австралийских экономических данных или значительное отклонение ВВП в сентябре может побудить его перенести свой прогноз на первый квартал 2026 года в размере 1,13 на четвертый квартал 2025 года.

Хотя слабые экономические данные Китая в июле оказали давление на австралийский доллар, Bank of America указывает, что преждевременно идентифицировать Китай как сдерживающий фактор, учитывая сильные китайские данные в первой половине 2025 года и устойчивую доходность китайского фондового рынка с начала года.