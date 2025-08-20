BofA прогнозирует ослабление новозеландского доллара в 2025 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 августа 2025, 18:43 Читати українською

BofA прогнозирует ослабление новозеландского доллара в 2025 году

Bank of America прогнозирует дальнейшее ослабление новозеландского доллара в 2025 году, с возможным восстановлением не ранее 2026 года, согласно исследовательской записке, опубликованной в среду.

Bank of America прогнозирует дальнейшее ослабление новозеландского доллара в 2025 году, с возможным восстановлением не ранее 2026 года, согласно исследовательской записке, опубликованной в среду.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПрогнозы Резервного банка Новой Зеландии теперь сходятся с прогнозами экономистов Bank of America относительно минимума цикла смягчения денежно-кредитной политики: РБНЗ прогнозирует 2,55%, а BofA ожидает 2,5%.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогнозы Резервного банка Новой Зеландии теперь сходятся с прогнозами экономистов Bank of America относительно минимума цикла смягчения денежно-кредитной политики: РБНЗ прогнозирует 2,55%, а BofA ожидает 2,5%. РБНЗ только в среду достиг своей оценки нейтральной процентной ставки (3%), и стимулирующая политика вряд ли вызовет последовательное восстановление роста и занятости до 2026 года.

Bank of America отмечает растущие риски повышения своего прогноза по паре AUD/NZD на конец 2025 года до уровня 1,11, ссылаясь на благоприятные факторы от разницы процентных ставок.

Банк видит конечные ставки Резервного банка Австралии примерно на 50 базисных пунктов выше текущих рыночных ожиданий и прогнозирует снижение обменного курса USD/CNY.

Финансовое учреждение предполагает, что дальнейшее укрепление австралийских экономических данных или значительное отклонение ВВП в сентябре может побудить его перенести свой прогноз на первый квартал 2026 года в размере 1,13 на четвертый квартал 2025 года.

Хотя слабые экономические данные Китая в июле оказали давление на австралийский доллар, Bank of America указывает, что преждевременно идентифицировать Китай как сдерживающий фактор, учитывая сильные китайские данные в первой половине 2025 года и устойчивую доходность китайского фондового рынка с начала года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами