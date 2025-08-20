PlayCity заблокировало семь аккаунтов в Инстаграмме за незаконную рекламу игорного бизнеса

Государственное агентство «ПлейСити» заблокировало семь аккаунтов в Инстаграмме за незаконную рекламу игорного бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба госагентства.

«Еще 7 Instagram-аккаунтов заблокировали за незаконную рекламу казино — среди них известная блоггерша Симбочка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконная реклама была зафиксирована на новостных аккаунтах и у инфлюэнсеров с многотысячной аудиторией, систематически рекламировавших казино в stories — показывающих «легкие выигрыши» и оставлявших активные ссылки.

Это прямое нарушение закона, поэтому аккаунты были заблокированы совместными действиями Meta и ПлейСити.

