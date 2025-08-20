Multi от Минфин
20 августа 2025, 14:12 Читати українською

Украинцы все реже пользуются наличными: карточные платежи бьют рекорды (инфографика)

Безналичные расчеты украинцев продолжают расти. Это подтверждает статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

Безналичные расчеты украинцев продолжают расти.
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В целом, количество операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2025 года составило 4 596,2 млн шт., а их сумма — 3 399,7 млрд грн.

Из них безналичными были 4 379,5 млн сделок на общую сумму 2 218,4 млрд грн — это соответственно на 12,6% и на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Более 95% операций с платежными картами — безналичные

Доля безналичных операций в первом полугодии 2025 года по сумме составила 65,3% общей суммы операций с платежными карточками, по количеству — 95,3% (за первое полугодие 2024 года — 64,5% и 94,6% соответственно).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в первом полугодии этого года больше операций с использованием платежных карт по количеству и сумме приходилось на расчеты в торговых и сервисных сетях — 73,9% и 49,9% соответственно.

Переводы «с карты на карту» в первом полугодии 2025 года составляли менее десятины по количеству (7,6%) и менее трети по сумме (27,4%). Оплата товаров и услуг в Интернете — 16,1% по сумме и 13,8% по количеству.

В течение января — июля средняя сумма одной сделки составляла:

  • в торговой и сервисной сетях — 342 грн (в первом полугодии 2024 года — 321 грн),
  • перевод «с карты на карту» — 1 835 грн (1 936 грн),
  • оплата товаров и услуг в Интернете — 589 грн (543 грн).

Расширение платежной инфраструктуры

Количество активных POS-терминалов в торговой и сервисной сетях в июне по сравнению с январем выросло на 7,9% (до 535,9 тыс.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, — на 10,1% (до 570,9 тыс.).

Банкоматная сеть с начала года снизилась на 1,2% и насчитывала 15,5 тыс. банкоматов.

За первое полугодие 2025 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 140,2 млн шт. Это на 6% больше по сравнению с январем этого года.

Количество активных платежных карт (с которыми ежемесячно осуществлялись расходные операции), как и количество бесконтактных платежных карт, почти не изменилось.

В целом в июне более половины (59,8%) активных платежных карт было бесконтактными.

Популярность бесконтактных платежей растет

В дальнейшем растет популярность токенизированных платежных карт в Украине. Их количество с начала года увеличилось на 8% (до 17,8 млн. шт.). Среди всех активных платежных карточек токенизирована почти каждая третья (30,6%).

Как следствие, все меньшая часть операций осуществляется в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты. В первом полугодии этого года она составила 2,8% по сумме и 2% по количеству (в аналогичном периоде в прошлом году — 6,4% и 5,1% соответственно).

Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма в первом полугодии 2025 года составила 1075,5 млрд грн (в первом полугодии 2024 года — 854,6 млрд грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
Я. ..
Я. ..
20 августа 2025, 14:44
#
«Українці дедалі рідше користуються готівкою: карткові платежі б’ють рекорди (інфографіка)»

Значить очікуємо, поки якомусь черговому депутату прийде в голову «геніальна» ідея, що треба готівку відмінити))

Звісно карткові платежі будуть зростати по графіках, бо готівкові платежі майже неможливо відслідкувати і бізнес може про них не звітувати, добрий вечір якби)

Тільки проблема тут одна й та сама, навіть якщо на графіках котрі нам будуть показувати, буде 99,9999% платежів карткою — цього недостатньо щоб відмінити готівку) бо блекаути постійно кружляють над народом, плюс збої системи, плюс технічні помилки, плюс блокування рахунків, плюс лаги баги терміналу оплати в конкретному магазині, плюс не всі мають банківські рахунки, а примусити відкривати рахунок неможливо) плюс нікуди не поділися пенсіонери, котрі не вміють користуватися картою, але вміють платити готівкою, тому всі ці «зростання» платежів (котрі взагалі можна малювати з голови як захочеш, все одно ніхто це не перевірить по суті) зрозуміло до чого, але навіть в Швеції не можуть відмовитися повністю від готівки, от і все :)
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 августа 2025, 14:53
#
Ага, саме тому за перше півріччя 2025 року кількість саме готівки збільшилась майже на 40 млрд. грн.
