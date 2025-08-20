Multi от Минфин
IPO криптобиржи Bullish на $1,15 млрд прошло в стейблкоинах

Криптовалютная биржа Bullish объявила об успешном проведении своего первоначального публичного размещения акций (IPO) на сумму $1,15 миллиарда, что было полностью профинансировано стейблкоинами. По заявлению компании это стало первым подобным случаем в истории американского фондового рынка, сообщает Incrypted.

Криптовалютная биржа Bullish объявила об успешном проведении своего первоначального публичного размещения акций (IPO) на сумму $1,15 миллиарда, что было полностью профинансировано стейблкоинами.
Фото: AI

Размещение координировала известная фирма Jefferies, которая обеспечила конвертацию и доставку цифровых активов.

Финансовый директор Bullish Дэвид Бонанно отметил, что компания видит в стейблкоинах перспективный инструмент для глобальных переводов, особенно в сети Solana, где выпущено большинство токенов Bullish.

Денежные средства поступили в стейблкоинах от Circle (USDC, EURC), а также в таких активах, как Paxos USDG, PYUSD от PayPal, RLUSD от Ripple, AUSD от Agora и USD1, связанный с проектом семьи Трампа.

Динамика акций и рыночная капитализация

Само IPO, поддерживаемое инвестором Питером Тилем, биржа провела 12 августа 2025 года. Компания разместила 30 миллионов акций по $37 на Фондовой бирже Нью-Йорка (NYSE). В первый день торгов акции BLSH выросли более чем на 150%, что подтвердило значительный интерес инвесторов к публичным криптокомпаниям.

Однако позже стоимость ценных бумаг Bullish столкнулась с коррекцией. К моменту написания новости акции оцениваются в $59,5. Это все еще на 46,6% выше стартового показателя, однако за минувшие сутки курс снизился более чем на 6%. Рыночная капитализация компании составляет $8,7 миллиарда.

Следует отметить, что стейблкоины, полученные в рамках IPO, хранятся у конкурирующей биржи —Coinbase, вышедшей на фондовую биржу еще в 2021 году.

В Bullish подчеркнули, что сотрудничество с эмитентами стейблкоинов и их листинг на Bullish Exchange демонстрируют широкие возможности созданной инфраструктуры и ликвидности.

Компания, владеющая ведущим криптомедиа CoinDesk и ее индексным подразделением CoinDesk Indices, готовится к выходу на публичный рынок. Это происходит на фоне активных обсуждений IPO среди других крупных игроков криптоиндустрии.

В частности, такие компании как Gemini и Kraken также рассматривают возможность публичного размещения акций в надежде на более благоприятные условия при администрации президента США Дональда Трампа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
