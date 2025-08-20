Биткоин опустился ниже $113 000, Ethereum — до $4 000: что нового на крипторынке

Биткоин в данный момент опустился ниже $113 000, Ethereum — до $4 000

В среду, 20 августа, на крипторынке продолжилась коррекция. Курс первой криптовалюты в данный момент снизился до $112 600, Ethereum — $4 070. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Позже цена биткоина и Ethereum восстановилась до $113 734 и $4 205 соответственно. За последние 24 часа биткоин потерял 1%, Ethereum — 0,69%. За неделю падение BTC составляет 4,7%, ETH — 8,87%.

За последние сутки на рынке криптовалют произошли значительные ликвидации, совокупный объем которых превысил $451 миллион. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Coinglass.

Подавляющее большинство этих принудительных закрытий контрактов касалось «длинных» позиций (т.е. ставок на рост) по биткоину и Ethereum. Под принудительное закрытие контрактов попали более 127 тысяч трейдеров.

Последующая коррекция на крипторинку, наблюдаемую после 18 августа, обусловлена рядом факторов. Об этом заявили представители криптосообщества.

В частности, технический директор Kronos Research Винсент Ванг в комментарии для The Block отметил, что новый обвал вызван фиксацией прибылей и ликвидациями позиций после того, как биткоин обновил исторический максимум.

По его словам, трейдеры занимают выжидательную позицию, и рынок может консолидироваться до тех пор, пока не появится ясность в политике.

Инвесторы вывели более $945 млн из спотовых Биткоин- и Ethereum-ETF в сутки

Во вторник, 19 августа, рынок криптовалютных биржевых фондов (ETF) пережил значительный отток капитала: инвесторы изъяли более $945 миллионов из спотовых Биткоин- и Ethereum-ETF. Это свидетельствует о продолжении негативной динамики, которая проходит уже третий торговый день подряд.

По данным аналитической платформы SoSoValue, сектор спотовых Биткоин-ETF зафиксировал отток капитала на сумму $523,31 миллиона. Среди фондов, наиболее потерявших инвестиции, были:

FBTC — $246,89 млн

GBTC — $115,53 млн

BITB — $86,76 млн

ARKB — $63,35 млн

BTC — $7,51 млн

EZBC — $3,27 млн

В то же время, в пяти биржевых фондах движения средств не наблюдалось, а по одному фонду данные не были обновлены.

Сектор спотовых Ethereum-ETF также продемонстрировал значительный отток средств, достигнув 422,3 миллиона долларов. Это тоже третий последовательный торговый день с отрицательным результатом.

Семь биржевых фондов потеряли капитал:

FETH — $156,32 млн

ETHE — $122,05 млн

ETH — $88,53 млн

ETHW — $39,8 млн

EZET — $6,29 млн

ETHA — $6,27 млн

ETHV — $3,03 млн

Один ETF — CETH от 21Shares — не получил средств под управление, а в отношении QETH от Invesco данные не обновлены.

Иллинойс вводит новые законы для регулирования криптобирж и ограничения криптоматов

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер подписал два законопроекта, которые значительно усиливают защиту пользователей цифровых активов и вводят государственный надзор за криптовалютными биржами и криптоматами. Таким образом, Иллинойс стал первым штатом на Среднем Западе США, принявшим такие комплексные правила.

Речь идет о законах «О цифровых активах и защите потребителей» (SB1797) и «О цифровых криптоматах» (SB2319). Они предоставляют полномочия Департамента финансового и профессионального регулирования Иллинойса (IDFPR) контролировать биржи и другие криптокомпании, а также налагают строгие ограничения на операторов криптоматов.

Эти меры являются ответом на рост криптомошенничества. По данным ФБР, в 2024 году жители Иллинойса потеряли $272 миллиона из-за таких схем, что совершило их самой распространенной формой финансовых преступлений в штате.

Закон SB1797 (О цифровых активах и защите потребителей) требует, чтобы компании, работающие с цифровыми активами, имели достаточные финансовые ресурсы для своей деятельности. Они также обязаны внедрять эффективные планы по борьбе с мошенничеством, отмыванием средств и киберугрозами.

Защита пользователей будет максимально приближена к стандартам традиционных финансовых услуг, включая обязательное раскрытие инвестиционных рисков, надлежащее сохранение клиентских активов и предоставление базовых сервисных услуг.

Закон SB2319 («О цифровых криптоматах») устанавливает четкие требования для операторов криптоматов:

Обязательная регистрация в IDFPR.

Предоставление данных о расположении всех криптоматов.

Ограничение размера комиссий на уровне менее 18%.

Установка суточного лимита на сделки в $2 500 для новых клиентов.

Экс-глава криптосовета Белого дома Бо Хайнс присоединился к команде Tether

Компания Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, объявила о назначении Бо Хайнса стратегическим советником по цифровым активам и развитию бизнеса в США. В компании заявили, что этот специалист будет играть ключевую роль в укреплении позиций Tether на американском рынке.

Ранее Хайнс работал в администрации президента Дональда Трампа, где отвечал за инициативы по цифровым активам. Он занимал должность исполнительного директора Совета президента по криптовалюту. Среди прочего Хайнс занимался вопросами регулирования стейблкоинов и налаживанием взаимодействия правительства с блокчейн-индустрией.

В своей новой должности в Tether он будет напрямую сотрудничать с руководством компании для координации выхода на американский рынок. Предприниматель также займется укреплением связей с политиками и представителями отрасли.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что глубокое понимание Хайнсом законодательного процесса и его практический опыт внедрения блокчейна делают его ценным специалистом.

«Он сыграл ключевую роль в продвижении инициатив по стимулированию инноваций в сфере цифровых активов, разработке четких правил для эмитентов стейблкоинов и построению отношений сотрудничества между правительством и индустрией блокчейна», — заявил Ардоино.

В Tether также подчеркнули, что их инвестиционная компания Tether Investments уже реинвестировала около $5 миллиардов в экономику США. По мнению эмитента USDT, новое назначение должно еще укрепить курс на приоритет американского рынка.