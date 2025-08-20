Биткоин опустился ниже $113 000, Ethereum — до $4 000: что нового на крипторынке

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 августа 2025, 12:03 Читати українською

Биткоин опустился ниже $113 000, Ethereum — до $4 000: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Биткоин в данный момент опустился ниже $113 000, Ethereum — до $4 000

В среду, 20 августа, на крипторынке продолжилась коррекция. Курс первой криптовалюты в данный момент снизился до $112 600, Ethereum — $4 070. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Позже цена биткоина и Ethereum восстановилась до $113 734 и $4 205 соответственно. За последние 24 часа биткоин потерял 1%, Ethereum — 0,69%. За неделю падение BTC составляет 4,7%, ETH — 8,87%.

За последние сутки на рынке криптовалют произошли значительные ликвидации, совокупный объем которых превысил $451 миллион. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Coinglass.

Подавляющее большинство этих принудительных закрытий контрактов касалось «длинных» позиций (т.е. ставок на рост) по биткоину и Ethereum. Под принудительное закрытие контрактов попали более 127 тысяч трейдеров.

Последующая коррекция на крипторинку, наблюдаемую после 18 августа, обусловлена рядом факторов. Об этом заявили представители криптосообщества.

В частности, технический директор Kronos Research Винсент Ванг в комментарии для The Block отметил, что новый обвал вызван фиксацией прибылей и ликвидациями позиций после того, как биткоин обновил исторический максимум.

По его словам, трейдеры занимают выжидательную позицию, и рынок может консолидироваться до тех пор, пока не появится ясность в политике.

Инвесторы вывели более $945 млн из спотовых Биткоин- и Ethereum-ETF в сутки

Во вторник, 19 августа, рынок криптовалютных биржевых фондов (ETF) пережил значительный отток капитала: инвесторы изъяли более $945 миллионов из спотовых Биткоин- и Ethereum-ETF. Это свидетельствует о продолжении негативной динамики, которая проходит уже третий торговый день подряд.

По данным аналитической платформы SoSoValue, сектор спотовых Биткоин-ETF зафиксировал отток капитала на сумму $523,31 миллиона. Среди фондов, наиболее потерявших инвестиции, были:

  • FBTC — $246,89 млн
  • GBTC — $115,53 млн
  • BITB — $86,76 млн
  • ARKB — $63,35 млн
  • BTC — $7,51 млн
  • EZBC — $3,27 млн

В то же время, в пяти биржевых фондах движения средств не наблюдалось, а по одному фонду данные не были обновлены.

Сектор спотовых Ethereum-ETF также продемонстрировал значительный отток средств, достигнув 422,3 миллиона долларов. Это тоже третий последовательный торговый день с отрицательным результатом.

Семь биржевых фондов потеряли капитал:

  • FETH — $156,32 млн
  • ETHE — $122,05 млн
  • ETH — $88,53 млн
  • ETHW — $39,8 млн
  • EZET — $6,29 млн
  • ETHA — $6,27 млн
  • ETHV — $3,03 млн

Один ETF — CETH от 21Shares — не получил средств под управление, а в отношении QETH от Invesco данные не обновлены.

Иллинойс вводит новые законы для регулирования криптобирж и ограничения криптоматов

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер подписал два законопроекта, которые значительно усиливают защиту пользователей цифровых активов и вводят государственный надзор за криптовалютными биржами и криптоматами. Таким образом, Иллинойс стал первым штатом на Среднем Западе США, принявшим такие комплексные правила.

Речь идет о законах «О цифровых активах и защите потребителей» (SB1797) и «О цифровых криптоматах» (SB2319). Они предоставляют полномочия Департамента финансового и профессионального регулирования Иллинойса (IDFPR) контролировать биржи и другие криптокомпании, а также налагают строгие ограничения на операторов криптоматов.

Эти меры являются ответом на рост криптомошенничества. По данным ФБР, в 2024 году жители Иллинойса потеряли $272 миллиона из-за таких схем, что совершило их самой распространенной формой финансовых преступлений в штате.

Закон SB1797 (О цифровых активах и защите потребителей) требует, чтобы компании, работающие с цифровыми активами, имели достаточные финансовые ресурсы для своей деятельности. Они также обязаны внедрять эффективные планы по борьбе с мошенничеством, отмыванием средств и киберугрозами.

Защита пользователей будет максимально приближена к стандартам традиционных финансовых услуг, включая обязательное раскрытие инвестиционных рисков, надлежащее сохранение клиентских активов и предоставление базовых сервисных услуг.

Закон SB2319 («О цифровых криптоматах») устанавливает четкие требования для операторов криптоматов:

  • Обязательная регистрация в IDFPR.
  • Предоставление данных о расположении всех криптоматов.
  • Ограничение размера комиссий на уровне менее 18%.
  • Установка суточного лимита на сделки в $2 500 для новых клиентов.

Экс-глава криптосовета Белого дома Бо Хайнс присоединился к команде Tether

Компания Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, объявила о назначении Бо Хайнса стратегическим советником по цифровым активам и развитию бизнеса в США. В компании заявили, что этот специалист будет играть ключевую роль в укреплении позиций Tether на американском рынке.

Ранее Хайнс работал в администрации президента Дональда Трампа, где отвечал за инициативы по цифровым активам. Он занимал должность исполнительного директора Совета президента по криптовалюту. Среди прочего Хайнс занимался вопросами регулирования стейблкоинов и налаживанием взаимодействия правительства с блокчейн-индустрией.

В своей новой должности в Tether он будет напрямую сотрудничать с руководством компании для координации выхода на американский рынок. Предприниматель также займется укреплением связей с политиками и представителями отрасли.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что глубокое понимание Хайнсом законодательного процесса и его практический опыт внедрения блокчейна делают его ценным специалистом.

«Он сыграл ключевую роль в продвижении инициатив по стимулированию инноваций в сфере цифровых активов, разработке четких правил для эмитентов стейблкоинов и построению отношений сотрудничества между правительством и индустрией блокчейна», — заявил Ардоино.

В Tether также подчеркнули, что их инвестиционная компания Tether Investments уже реинвестировала около $5 миллиардов в экономику США. По мнению эмитента USDT, новое назначение должно еще укрепить курс на приоритет американского рынка.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами