Курс валют: доллар и евро взяли курс на снижение

В среду, 20 августа, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и потерял 2 копейки в продаже. Евро в покупке потерял 5 копеек, а в продаже 3 копейки.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже. Евро подешевел в покупке и продаже на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,12−41,62 грн. Евро покупают за 47,95 грн, а продают за 48,57 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,35−41,42, евро — 48,25−48,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,34−41,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,10−48,13 грн/евро.

