За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1072700 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 августа: 920 российских оккупантов, 7 ракет и 260 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1072700 (+920) человек
- танков — 11119 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23152 (+4) ед
- артиллерийских систем — 31748 (+50) ед
- РСЗО — 1470 (+0) ед
- средства ПВО — 1208 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 52154 (+260)
- крылатые ракеты — 3565 (+7)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 59202 (+142)
- специальная техника — 3943 (+0)
Источник: Минфин
