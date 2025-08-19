Доллар и евро подорожали на межбанке 19 августа. Европейская валюта выросла на 3 копейки, а доллар на 1 копейку. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Доллар и евро продолжают дорожать на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 19 августа
|
Закрытие 19 августа
|
Изменение
|
41,33/41,36
|
41,34/41,37
|
1/1
|
48,25/48,27
|
48,28/48,30
|
3/3
Средний курс на наличном рынке: 41,12−41,64 грн/доллар, 48,00−48,60 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,37−41,43, евро — 48,30−48,50 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии