Нацбанк с 20 августа расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ

Нацбанк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов.

Так, с 20 августа 2025 в перечень бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000236632, первое размещение которого Министерство финансов Украины осуществило 5 августа 2025 года.

Это решение призвано поддержать активность банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.

Банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 20 августа 2025 года он будет содержать 18 выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000232675, UA4000232617, UA4000232615, UA4000232695, UA4000232896, UA4000232613, UA4000232613, UA4000234140, UA4030 UA4000235642, UA4000236418 и новый UA4000236632.