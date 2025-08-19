За семь лет реформы малой приватизации Украина получила в бюджеты более 21,8 млрд грн. Из них 15,9 млрд грн получил государственный бюджет, а 6 млрд грн — местные бюджеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Малая приватизация уже принесла Украине более 21,8 млрд грн
За это время было проведено более 7,4 тыс. аукционов, на которых средняя стоимость имущества росла в 2,2 раза. Даже во время полномасштабной войны приватизация не остановилась, принеся в бюджеты 11,2 млрд грн.
Среди самых дорогих проданных лотов:
- гостиница «Днепр» — 1,1 млрд грн;
- Калушская ТЭЦ — более 800 млн грн;
- гостиница «Казацкая» — 400 млн грн;
- Львовская колония — 377,5 млн грн;
- Ивано-Франковский котельно-сварочный завод — 320,2 млн грн.
Замминистра Дарья Марчак подчеркнула, что приватизация является важным источником дохода для бюджета: «Работаем над упрощением процедур и ускорения приватизации. Ускоренная приватизация также среди приоритетов проекта Программы действий правительства. Ведь от приватизации выигрывает не только бюджет, но и общины, экономика, создаются рабочие места».
