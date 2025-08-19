Nvidia разрабатывает новый мощный ИИ-чип для Китая

Американский гигант в производстве микросхем, компания Nvidia, активно разрабатывает новый чип для искусственного интеллекта специально для китайского рынка. Этот чип, основанный на новейшей архитектуре Blackwell, будет мощнее модели H20, которую Nvidia сейчас имеет разрешение продавать в Китае. Об этом сообщили два источника Reuters, ознакомленные с вопросом.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп открыл дверь для продажи в Китае более совершенных чипов Nvidia. Однако источники отмечают, что получение разрешения от регуляторов США далеко не гарантировано, учитывая глубокие опасения Вашингтона по поводу чрезмерного доступа Китая к американским технологиям искусственного интеллекта.

Технические характеристики

Новый чип, предварительно известный как B30A, будет иметь однокристальную архитектуру, которая, вероятно, обеспечит примерно половину вычислительной мощности по сравнению с более сложной конфигурацией из двух кристаллов во флагманском ускорителе Nvidia B300.

Однокристальная архитектура означает, что все основные части интегральной схемы производятся на одном непрерывном куске кремния, а не распределены между несколькими кристаллами.

Новый чип будет иметь высокоскоростную память и технологию Nvidia NVLink для быстрой передачи данных между процессорами. Эти функции также присутствуют в H20 — чипе, основанном на более старой архитектуре Hopper.

Хотя спецификации чипа еще не полностью финализированы, Nvidia надеется доставить образцы китайским клиентам для тестирования уже в следующем месяце.

Геополитическое напряжение

Доступ Китая к передовым чипам для ИИ является одним из самых больших споров в торговых отношениях между США и Китаем. Китай принес 13% дохода Nvidia в прошлом финансовом году.

Nvidia получила разрешение на возобновление продаж H20 только в июле. Этот чип был разработан специально для Китая после введения экспортных ограничений в 2023 году, но компании неожиданно приказали прекратить продажи в апреле.

На прошлой неделе Трамп заявил, что он может позволить Nvidia продавать «упрощенку» своего чипа следующего поколения в Китае после объявления беспрецедентного соглашения. Согласно ей, Nvidia и ее конкурент AMD предоставят правительству США 15% дохода от продажи некоторых передовых чипов в Китае.

Законодатели США, как демократы, так и республиканцы, выразили обеспокоенность, что доступ даже к упрощенным версиям флагманских чипов для ИИ будет препятствовать усилиям США по сохранению лидерства в сфере искусственного интеллекта.

Конкуренция

Однако Nvidia и другие утверждают, что важно сохранить интерес Китая к их чипам — работающим с программными инструментами Nvidia — чтобы разработчики полностью не перешли на предложения конкурентов, таких как Huawei.

Huawei добилась значительных успехов в разработке чипов. Ее последние модели, как утверждают, в некоторых аспектах, таких как вычислительная мощность, не уступают Nvidia, хотя аналитики отмечают, что она отстает в ключевых областях, таких как поддержка экосистемы программного обеспечения и возможности пропускной способности памяти.

Усложняя усилия Nvidia по сохранению рыночной доли в Китае, китайские государственные СМИ в последние недели также утверждали, что чипы американской компании могут представлять угрозу безопасности, а власти предостерегали китайские технологические фирмы от покупки H20.