Что изменится для абонентов, когда Украина станет частью роумингового пространства ЕС

В мае 2025 года украинский регулятор сферы электронных коммуникаций (НКЭК) впервые за 11 лет получил нового руководителя. Главным арбитром для рынка более 154 млрд грн стала Лилия Мальон, работающая в Нацкомиссии с 2012 года. О том, на что регулятор тратит бюджетные и донорские средства, как защитит операторов от абьюзивного использования роуминга абонентами и когда в Украине запустят 5G, она рассказала в интервью «Лига». «Минфин» выбрал главное.

Новые проекты

Я надеюсь, что в рамках сотрудничества с донорами мы скоро начнем работу над тремя крупными проектами. Один из них будет направлен на разработку Электронно-регуляторной платформы (ЭРП) — большого софта, в котором будут цифровизированы реестры НКЭК, различные инструменты для поставщиков и потребителей.

Фронтом ЭРП будет наш сайт. На нем будут созданы электронные кабинеты, через которые потребители смогут посылать жалобы к регулятору, запросы на публичную информацию. В них планируем добавить инструмент сравнения цен (Price Comparison Tool). Им можно будет задать параметры желаемой услуги, скажем, на проведение фиксированного интернета в определенном месте с такой скоростью и стоимостью. Tool проанализирует все возможные предложения и выдаст резюме по лучшим.

Также в рамках ЭРП будет разработано «единственное окно» для взаимодействия регулятора и поставщиков — Single information point (SIP). В нем можно будет получить информацию об инфраструктуре — как имеющуюся, так и возводимую, пригласить у распорядителя [физический] доступ. Это поможет избежать дублирования линий связи, уменьшит затраты на развертывание инфраструктуры.

Финансовые потребности НКЭК

На 2025 год комиссия одобрила сметную потребность в 309 млн грн. Сюда входят операционные расходы и развитие, включая создание «тулов». Минфин при формировании госбюджета согласовал нам финансирование вдвое меньше — 199 млн грн.

Поэтому НКЭК работает с финансовыми донорами — в основном Евросоюзом. ЭРП донор оценил в €1,4 млн. Их мы уже привлекли.

Однако в бюджетном финансировании заложены средства на мониторинг качества связи. В этом году мы проверим качество услуг в 1132 населенных пунктах и 26 международных автомобильных дорогах, проходящих в 19 областях.

Также НКЭК впервые проведет мониторинг выполнения лицензионных условий на использование радиочастот для 4G, которые мы выдали на аукционе в ноябре 2024 года. Это 2100, 2300 и 2600 МГц. Будет проверяться развертывание сети в населенных пунктах из более чем 2000 жителей.

Роуминг и тарифы

С 1 января 2026 года Украина станет частью европейского роумингового пространства «Роуминг как дома» (Roaming Like At Home, сокращенно RLAH). Что изменится для потребителя и поставщика?

Базовый принцип — все услуги в пределах вашего тарифного плана, которыми вы пользуетесь в Украине, будут доступны и за границей.

Пример: после оплаты тарифного плана вы получили условные 100 минут голосовой связи в месяц, а в Украине за две недели использовали 50 минут. Тогда, попав за границу, также сможете использовать еще 50 минут до окончания срока действия месячного плана без каких-либо подключений дополнительных услуг. То же с СМС и мобильным интернетом.

Есть еще ряд бонусов:

Мобильный оператор не сможет снижать качество услуг в роуминге. К примеру, если абонент в Украине пользовался покрытием 4G и оно физически доступно в стране пребывания, то оператор не может предоставить вам покрытие 3G. Но более качественные услуги, например 5G, — сможет.

Оператор должен постоянно контролировать потребление абонента и предупреждать, если он достиг 80% тарифного лимита. Также сообщит, если абонент попадет в случайный роуминг на границе или в зону спутниковых базовых станций.

Потребитель должен получить бесплатный доступ к звонкам в экстренные службы страны пребывания.

Предусмотрена и защита операторов — от абьюзивного и аномального потребления услуг в роуминге. Это, например, если абонент обычно говорил по телефону 100 минут в месяц, а за границей резко увеличил общение до 200 минут. Тогда поставщик услуг может уточнить причины и применить дополнительную плату. Это сделано, чтобы роуминг не являлся для операторов болезненной и убыточной историей.

CEO Киевстара Александр Комаров говорил, что введение «Роуминга как дома» будет болезненным для мобильных операторов. По его оценке, операторы недополучат 3−4 млрд грн дохода в иностранной валюте в год из-за уменьшения ставки «окончания звонка» (терминации), которую украинские мобильные операторы взимают с иностранных.

Определенные изменения в тарифных планах будут. Операторы как минимум должны добавить в свою линейку пакеты, содержащие услугу «Роуминг как дома» и расширить ее на все тарифы. Но по опыту ЕС, когда там только запускался RLAH, были тарифные планы, не имевшие роуминга вообще. Предполагалось, что определенная категория людей никогда не уезжает. Правда, такая практика была единичная и очень быстро прошла.

В рамках самого тарифа регулятор не влияет на процесс — операторы будут сами определять его конфигурацию. Но НКЭК будет мониторить, чтобы там не было никакой дискриминации. Домашний тариф должен быть равен роумингу, а все абоненты, которые будут переводиться на другие тарифные условия, должны быть об этом заранее предупреждены и дать согласие.

Я очень верю в конкуренцию. Кто из операторов даст наиболее привлекательные условия для абонента — тот выигрывает. Уверена, что операторы должны думать не о том, чтобы ограничить, а как дать лучшее предложение потребителю.

Мы также не ожидаем какого-либо повышения тарифов через роуминг. Оно у нас и так системно происходит без сопутствующих факторов.

Где в Украине есть интернет

Мы можем комментировать изменения по состоянию на первый квартал 2025 года относительно второго квартала 2024-го. За этот период мы зафиксировали уменьшение количества операторов электронных услуг, которые находятся в нашем реестре и представляют отчетность: с 4021 до 3778. Из последней цифры провайдеров фиксированного интернета — 3362.

Маленькие населенные пункты исторически более привлекательны для локальных поставщиков. По имеющейся статистике мы не видим проседания в покрытии фиксированным интернетом в селах. Напротив, хоть и минимальный, но есть рост.

Также, по нашим данным, в первом квартале 2025 года у ФОП-провайдеров незначительно увеличилось количество линий, проведенных в сельские домохозяйства — до 2,33 млн.

Покрытие 4G у нас очень хорошее. Но отличается среднее значение в стране и разрезе регионов. Общее покрытие составляет 82%. Минимальный в областях, где ведутся боевые действия или на временно оккупированных территориях — от 14,5% до 52,8%. По другим — от 94 до 99,7%.

То же с фиксированным интернетом. В 2024 году средний показатель с учетом временно оккупированных территорий составил 57%. Но у нас очень хороший показатель оптики, даже в сравнении с европейскими странами — 88%. Поэтому там, где у нас есть интернет — он хорош.

С помощью нового инструмента — географического обзора — мы идентифицируем населенные пункты, где в теории должен быть мобильный или фиксированный интернет, но его нет. В этом году мы идентифицировали около 6000 таких мест. Это делается, чтобы потом предложить маленьким провайдерам пойти туда.

Запуск 5G

Запуск 5G — очень сложный процесс. Для услуги нужны ранее не применявшиеся полосы радиочастотного. Следует определить их стоимость, для чего в большинстве случаев необходима научно-исследовательская работа. И доказать совместимость со спецпользователями. Затем разработать лицензионные условия и наконец подготовиться к проведению аукциона.

Мы работаем с коллегами над тем, чтобы, по меньшей мере, эти подготовительные шаги были сделаны. Но полноценный запуск будет зависеть от ситуации безопасности в стране и завершения войны. Могу сказать, что привлеченные средства от аукциона на частоты 5G не будут меньше, чем на предыдущем для 4G. На нем мы получили около 3 млрд грн.