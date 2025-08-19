Multi от Минфин
19 августа 2025, 11:44

Доллар США стабилен к евро и фунту, дешевеет в паре с иеной

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, немного дешевеет в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index — теряет 0,01%.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, немного дешевеет в паре с иеной.
Фото: depositphotos

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Трейдеры оценивают итоги переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.

Трамп выразил надежду на организацию трехсторонних переговоров США, рф и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать конфликт.

Американский президент рассчитывает, что в течение одной или двух недель станет понятным, можно ли в данный момент урегулировать кризис.

«Инвесторы были готовы к росту волатильности после переговоров, однако этого не произошло, и теперь рынок сфокусирован на сигналах от центробанков, особенно от Федеральной резервной системы», — отмечает аналитик ATFX Global Markets в Сиднее Ник Твидейл.

Ключевым событием этой недели станет экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, ежегодно организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити. В мероприятии традиционно принимают участие главы ведущих мировых ЦБ. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в Джексон-Хоуле в пятницу.

Трейдеры будут ждать от Пауэлла намеков на то, готов ли американский ЦБ возобновить снижение базовой ставки в сентябре, как этого ждет рынок, пишет Trading Economics. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения на 25 б.п. на заседании 16−17 сентября оценивается рынком в 83,6%, по данным FedWatch.

Международное рейтинговое агентство S&P Global накануне подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на уровне «AA+» со «стабильным» прогнозом. Эксперты агентства полагают, что доходы, которые бюджет США будет получать за счет повышения пошлин на импорт, компенсируют последствия сокращения поступлений в результате недавнего снижения налогов, а также наращивания расходов.

Пара евро/доллар по данным на 9:15 во вторник торгуется на уровне $1,1659 по сравнению с $1,1662 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта к доллару составляет $1,3499 против $1,3504 по итогам торгов в понедельник. Трейдеры ждут данных о динамике инфляции в Великобритании за июль, которые будут опубликованы в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагает ускорение инфляции в стране до 3,7% в годовом выражении с июньских 3,6%.

Стоимость американской валюты к иене опустилась до 147,65 иены с 147,88 иены на закрытие предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1860 юаня по сравнению с 7,1877 юаня накануне.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
