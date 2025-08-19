Как собственные средства могут превратиться в кредитные

Украинцы активно пользуются кредитными лимитами, предоставленными банками на их карты. Но без недоразумений не обходится. Победителем Народного рейтинга банков в июле стала клиентка банка Сенс под ником uliantseva, столкнувшаяся с ситуацией, которую называет «неприкрытым мошенничеством», — банк якобы списал с ее счета комиссию за снятие кредитных средств, хотя фактически она снимала собственные.

Пользователь рассказала, что в мае открыла карту Chameleon с кредитным лимитом 24 000 грн. 31 мая она пополнила счет на 18 400 грн, а затем сразу сняла эту сумму в банкомате, то есть снимала собственные средства. На следующий день, 1 июня, воспользовалась кредитным лимитом для оплаты покупки в магазине на сумму 17 575 грн. Баланс по карте показал 6 425 грн. Но зайдя через неделю в приложение, пользователь была неприятно удивлена.

«08.06, увидела, что банк досписал задним числом с меня 703 грн комиссии, якобы за снятие в банкомате кредитных средств», — жалуется uliantseva.

При обращении в Сенс клиентке объяснили, что снятие средств произошло позже оплаты за товар, поэтому и начислена комиссия. С этим потребитель категорически не согласна.

«Это откровенная ложь, в приложении банка видно, что снятие было 31.05, в оплата — 01.06», — настаивает автор отзыва.

Вместе с тем банк упорно стоит на своем, мол, ошибки никакой нет и начисление комиссии правильное. Согласно объяснению службы поддержки банка Сенс, хотя сделки были проведены в указанные даты, окончательное списание со счета произошло в обратной последовательности — сначала покупка, а позже снятие наличных. Это полностью соответствует правилам международных платежных систем (МПС), по которым списание может происходить с задержкой до 30 дней в соответствии с требованиями эквайеров.

«Поскольку списание сделки в банкомате произошло позже, когда уже собственных средств не было на счете, то была начислена комиссия, согласно тарифам карты Cameleon, которая составляет 4%, минимум 20 грн от суммы сделки», — детализировали в финучреждении.

Несмотря на аргументы банка, юристы описанный случай оценивают неоднозначно. Юрист практики обслуживания бизнеса ЮК «Reliance» Дарья Бронникова считает, что такая ситуация может свидетельствовать либо о технической ошибке банка, либо о непрозрачной тарифной политике.

«Если в выписке видно, что 31.05 были сняты исключительно собственные средства, а кредитный лимит использован только 01.06, то начисление комиссии за „снятие кредитных средств“ не соответствует фактическим обстоятельствам и может расцениваться, как нарушение Закона Украины „О защите прав потребителей“ и Закона „О потребительском кредитовании“ (ст. 11, 12 — обязательство банка предоставлять достоверную и полную информацию об условиях обслуживания)», — комментирует эксперт.

Чтобы не попадать в подобные ситуации, юрист советует: