Курс валют: евро и доллар в банках незначительно подешевели

Во вторник, 19 августа, на наличном рынке средний курс доллара потерял 1 копейку в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже потерял 4 копейки.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 1 копейку в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и подешевело на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,11−41,59 грн. Евро покупают за 48,00 грн, а продают за 48,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,37−41,44, евро — 48,30−48,47 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,33−41,36 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,25−48,27 грн/евро.

