19 августа 2025, 16:44 Читати українською

Старт с $200-300: как новичку зайти в крипту без страха и потерь — объясняют специалисты ObmenAT24

Многие до сих пор считают криптовалюту сложным и дорогим инструментом, доступным только айтишникам либо профессиональным трейдерам. На самом деле для первых шагов в крипте достаточно базовых знаний, трезвого подхода и небольшого стартового капитала — в пределах $200−300.

Многие до сих пор считают криптовалюту сложным и дорогим инструментом, доступным только айтишникам либо профессиональным трейдерам.

В просветительском спецпроекте «Говорит крипта» от «Экономической правды» и криптообменной платформы ObmenAT24 эксперты рассказали, почему стартовый порог входа в крипторинок не так высок, как кажется, и как новичку сформировать первый криптопортфель — без риска потерять все из-за незнания.

Именно сумма $200−300 (или любой эквивалент — цифровой либо фиатный), как утверждают специалисты ObmenAT24, оптимальна для того, чтобы почувствовать рынок, протестировать различные инструменты, сформировать начальные навыки управления криптоактивами и не понести разрушительных финансовых потерь в случае ошибки.

«Вступить в криптосферу может человек с любым уровнем дохода, поскольку на самом деле порог входа в крипту невысок. Реальная рекомендация — начинать криптопутешествие стоит тогда, когда есть уверенность в стабильности источника дохода в фиатной либо криптовалюте, который позволяет откладывать хотя бы небольшие суммы без ущерба для качества и способа своей жизни», — советуют эксперты ObmеnAT24.

Главное — не рисковать деньгами, которые могут пригодиться для базовых нужд. В крипте работает золотое правило: потеря инвестиции не должна быть критичной для жизни.

«Потенциальные потери из-за отсутствия опыта или даже ошибки не должны быть критичными: конечно, любая потеря — болезненная, но она не должна быть разрушительной для финансового положения человека и его благосостояния», — подчеркивают эксперты ObmenAT24.

А почему не $50 для старта?

Технически зайти в крипту можно и с $50, однако специалисты этого не советуют. Из-за транзакционных издержек прибыль будет мизерной, а вот времени и усилий на разбор интерфейсов, терминов, кошельков и обменов придется потратить немало.

Сумма же $200−300 позволяет полноценно тестировать каналы купли-продажи, переводы, стейкинг и обмен. А главное — почувствовать собственную реакцию на рыночные колебания, оценить аппетит к риску и научиться принимать взвешенные решения.

С чего начать

По мнению экспертов ObmenAT24, оптимальный алгоритм действий для новичка таков:

1. Выбрать криптообменник, позволяющий быстро купить первые криптоактивы без сложных интерфейсов и верификаций, с понятным курсом и прозрачными условиями.

2. Приобрести стейблкоины (USDC, USDT) или BTC/ETH на небольшую сумму — наличными, через карточку или банковский перевод.

3. Проверить функционал: сделать тестовый перевод, конвертацию или вывод. Понять, как работают кошельки.

4. Начать следить за рынком: установить приложения с аналитикой, подписаться на каналы бирж, пользоваться агрегаторами CoinMarketCap или CoinGecko.

Почему обменник — лучший выбор на старте

Сервисы типа ObmenAT24 имеют ряд преимуществ именно для начинающих: интуитивно понятный интерфейс, мгновенная конвертация, доступны суммы от $10−20, а также возможность обменять крипту на наличные деньги — эта опция принципиально недоступна на классических криптобиржах или Р2Р-платформах.

Курс обмена в ObmenAT24 фиксируется в момент зачисления крипты на кошелек сервиса, так что даже при рыночной волатильности новичок не потеряет на внезапном проседании рынка. К тому же благодаря обслуживанию в 30 городах Украины и 40 зарубежных столицах по всему миру сервис доступен независимо от географии.

В базе ObmenAT24 — более миллиона клиентов. Текущие резервы сервиса составляют эквивалент $700 тыс. в разных криптовалютах в сутки. Это позволяет проводить сделки любого объема и с высокой интенсивностью без задержек, с гарантией надежности. Сервис работает с 2016 года и имеет высокие рейтинги.

