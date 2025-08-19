НБУ отозвал лицензию двум небанковским финансовым учреждениям

Нацбанк отозвал лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг двум небанковским финансовым учреждениям на основании их собственных заявлений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Кому отозваны лицензии

Так, отозваны лицензии на деятельность финансовой компании:

ООО «ФК «Прайм Финанс» (ЕГРПОУ 39508336) с правом осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО «Кредолизинг» (ЕГРПОУ 44337826) с правом осуществлять деятельность по предоставлению финансовой услуги — финансовый лизинг.

Также указанные компании исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с отзывом лицензий на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 15 августа 2025 года.