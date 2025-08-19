С начала года страховщики выплатили пострадавшим в ДТП более 3,4 млрд грн

За период январь-июль 2025 года украинские страховщики выплатили пострадавшим в ДТП более 3,4 млрд грн, что на 26,4% больше, чем в предыдущем году. Средняя выплата по Автогражданке составила 40 604 грн, тогда как в прошлом году этот показатель составил 32 952 грн (+23,2%). Об этом говорится в данных МТСБУ.
Выплаты пострадавшим в ДТП, урегулированным Европротоколом, выросли на 72,8% по сравнению с январем-июлем 2024 года. Это связано, прежде всего, с увеличением количества оформленных таким способом случаев на 25,7% и общим ростом стоимости ремонта. Средняя выплата по Европротоколу составляет 24 803 грн (в прошлом году — 18 044 грн).
Рост средней выплаты продолжит тенденцию увеличения затрат, обусловленную двумя факторами:
Ожидаемым дальнейшим увеличением затрат на ремонт из-за экономических и инфляционных факторов.
Повышением законодательных лимитов по Автогражданке с 1 января 2025 года (сумма покрытия ущерба потерпевшим): за имущественный ущерб со 160 тыс. грн до 250 тыс. грн на одного потерпевшего, а за вред жизни с 320 тыс. грн до 500 тыс. грн на одного по одному
