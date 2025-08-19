С начала года страховщики выплатили пострадавшим в ДТП более 3,4 млрд грн

За период январь-июль 2025 года украинские страховщики выплатили пострадавшим в ДТП более 3,4 млрд грн, что на 26,4% больше, чем в предыдущем году. Средняя выплата по Автогражданке составила 40 604 грн, тогда как в прошлом году этот показатель составил 32 952 грн (+23,2%). Об этом говорится в данных МТСБУ.