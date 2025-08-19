За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1071780 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 августа: 890 российских оккупантов и 209 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1071780 (+890) человек
- танков — 11118 (+0) ед
- боевых бронированных машин — 23148 (+0) ед
- артиллерийских систем — 31698 (+66) ед
- РСЗО — 1470 (+1) ед
- средства ПВО — 1208 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 51894 (+209)
- крылатые ракеты — 3558 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 59060 (+123)
- специальная техника — 3943 (+1)
Источник: Минфин
