Tesla запускает Model Y L в Китае

Tesla Inc официально запустила шестиместный вариант своего Model Y в Китае, Model Y L, и начала принимать заказы, сообщила компания во вторник на своей китайской платформе социальных сетей.

Что известно о модели

Новый Model Y L имеет более длинную колесную базу, чем стандартный Model Y, обеспечивая дополнительное пространство в салоне, особенно в третьем ряду.

Tesla установила цену на автомобиль от 339 000 юаней (около $47 200) на фоне жесткой конкуренции со стороны местных конкурентов в этом сегменте.

Ранее Tesla анонсировала Model Y L как «скоро в продаже» в посте в Weibo, который включал рекламный видеоролик, подтверждая более ранние регуляторные документы, в которых описывался его удлиненный кузов и шестиместная конфигурация.

Запуск происходит в то время, когда Tesla сталкивается с падением продаж в Китае. В июле продажи автомобилей компании, произведенных в Китае, упали на 8,4% в годовом исчислении.

Ожидается, что поставки Model Y L начнутся в сентябре.