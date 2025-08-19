Multi от Минфин
19 августа 2025, 8:00 Читати українською

Украинцы открыли уже 600 тысяч Дия.Карт — Федоров

Украинцы с момента запуска нового платежного средства для получения специальных выплат от государства открыли более 600 тысяч Дия.Карт. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Украинцы с момента запуска нового платежного средства для получения специальных выплат от государства открыли более 600 тысяч Дия.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«На прошлой неделе запустили Дия.Карту для получения государственных выплат. Больше не нужно открывать отдельную карту для каждой программы — Дия.Карта работает как обычная банковская, но позволяет получать все выплаты на единую карту», — отметил Федоров.

По его словам, только за первые сутки от запуска услуги украинцы открыли 300 тысяч Дия.Карт. По состоянию на 18 августа открыто уже более 600 тысяч таких карт.

Федоров напомнил, что на Дия.Карту граждане могут получить программы помощи в «Дии» — єКнига, єМалюк, Пакет школяра.

Читайте также: Оформление Дия.Карты уже доступны в трех банках

«Теперь родители и законные представители первоклассников смогут получить 5 000 грн через приложение «Дия», — сообщил Федоров.

Вскоре, по его словам, также запустят AI-ассистента, предоставляющего государственные услуги на портале «Дия». Пользователи смогут получить в чате первую услугу — справку о доходах.

«Параллельно работаем над єнотариатом, єакцизом, услугами для украинцев за рубежом, а также разводом онлайн», — отметил Федоров.

По его словам, уже протестовали Starlink Direct to Cell.

«Это прорывная технология, которая позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети по SMS», — отметил Федоров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
