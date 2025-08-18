Доллар и евро подорожали на межбанке 18 августа. Европейская валюта выросла на 4 копейки, а доллар на 12 копеек. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Доллар и евро подорожали на межбанке
|
Открытие 18 августа
|
Закрытие 18 августа
|
Изменение
|
41,21/41,24
|
41,33/41,36
|
12/12
|
48,21/48,23
|
48,25/48,27
|
4/4
Средний курс на наличном рынке: 41,12−41,60 грн/доллар, 48,00−48,64 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,36−41,45, евро — 48,30−48,50 грн.
