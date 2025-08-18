Finance.ua запустил акцию для водителей: заполняешь форму — получаешь 1000 грн скидки на автогражданку

Оформление автогражданки — это необходимость для каждого водителя. Но Finance.ua доказывает, что это не обязательно должно быть дорого.

«Наша цель — не только напомнить об обязательности автострахования, но и показать, что оно может быть выгодно. Мы берем часть затрат на себя, чтобы клиенты почувствовали реальную пользу», — пояснили в Finance.ua.

Хотите выгодно оформить автогражданку? Переходите на страницу акции, на которой, заполнив форму, можно получить промокод на скидку на автогражданку.

Почему украинцы выбирают автогражданку на Finance.ua:

Оплата по частям без переплат (от mono, ПриватБанк, Ощад, ПУМБ);

30 дней доступа к премиум HD-пакету Киевстар Т В ;;

;; Полисы от надежных страховых с высоким рейтингом от МТСБУ;

Постоянная поддержка и прозрачные условия.

Официальные условия акции доступны по ссылке: Условия акции Finance.ua