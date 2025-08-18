Оформление автогражданки — это необходимость для каждого водителя. Но Finance.ua доказывает, что это не обязательно должно быть дорого.
Finance.ua запустил акцию для водителей: заполняешь форму — получаешь 1000 грн скидки на автогражданку
«Наша цель — не только напомнить об обязательности автострахования, но и показать, что оно может быть выгодно. Мы берем часть затрат на себя, чтобы клиенты почувствовали реальную пользу», — пояснили в Finance.ua.
Хотите выгодно оформить автогражданку? Переходите на страницу акции, на которой, заполнив форму, можно получить промокод на скидку на автогражданку.
Почему украинцы выбирают автогражданку на Finance.ua:
- Оплата по частям без переплат (от mono, ПриватБанк, Ощад, ПУМБ);
- 30 дней доступа к премиум HD-пакету
Киевстар Т В;;
- Полисы от надежных страховых с высоким рейтингом от МТСБУ;
- Постоянная поддержка и прозрачные условия.
Официальные условия акции доступны по ссылке: Условия акции Finance.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии