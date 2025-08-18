PlayCity заблокировало более 1300 нелегальных вебсайтов

Государственное агентство PlayCity активно работает над очисткой рынка азартных игр, заблокировав более 1300 нелегальных вебсайтов. Об этом информирует Минцифры .

PlayCity сосредоточило усилия на борьбе с незаконной деятельностью и нарушениями рекламного законодательства:

Заблокировано более 1300 веб-сайтов, работавших без соответствующих лицензий.

Закрыто 7 Instagram-аккаунтов за нарушение правил рекламы азартных игр.

Популярный Telegram-канал «Труха Україна» оштрафован на 4,8 млн грн за размещение незаконной рекламы.

Агентство также усилило контроль за легальными игроками во избежание нарушений.

Наложены штрафы на общую сумму более 3,2 млн грн на 8 организаторов азартных игр за несвоевременную подачу отчетности.

Аннулирована лицензия казино PIN-UP из-за связи с российской федерацией.

Приостановлено действие 7 лицензий компаний, не предоставивших обязательную информацию об отсутствии связей с РФ.

PlayCity отмечает, что каждый заблокированный сайт и наложенный штраф является важным шагом к обеспечению безопасности игроков и соблюдению единых правил для всех участников рынка.