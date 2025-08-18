Multi от Минфин
18 августа 2025, 16:50 Читати українською

PlayCity заблокировало более 1300 нелегальных вебсайтов

Государственное агентство PlayCity активно работает над очисткой рынка азартных игр, заблокировав более 1300 нелегальных вебсайтов. Об этом информирует Минцифры.

Государственное агентство PlayCity активно работает над очисткой рынка азартных игр, заблокировав более 1300 нелегальных вебсайтов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

PlayCity сосредоточило усилия на борьбе с незаконной деятельностью и нарушениями рекламного законодательства:

  • Заблокировано более 1300 веб-сайтов, работавших без соответствующих лицензий.
  • Закрыто 7 Instagram-аккаунтов за нарушение правил рекламы азартных игр.
  • Популярный Telegram-канал «Труха Україна» оштрафован на 4,8 млн грн за размещение незаконной рекламы.

Читайте: PlayCity оштрафовало телеграмм-канал «Труха Украина» на 4,8 млн грн за рекламу казино

Агентство также усилило контроль за легальными игроками во избежание нарушений.

  • Наложены штрафы на общую сумму более 3,2 млн грн на 8 организаторов азартных игр за несвоевременную подачу отчетности.
  • Аннулирована лицензия казино PIN-UP из-за связи с российской федерацией.
  • Приостановлено действие 7 лицензий компаний, не предоставивших обязательную информацию об отсутствии связей с РФ.

Читайте: PlayCity оштрафовала IT-портал dev.ua на 4,8 млн грн

PlayCity отмечает, что каждый заблокированный сайт и наложенный штраф является важным шагом к обеспечению безопасности игроков и соблюдению единых правил для всех участников рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
