Национальный банк Украины установил на 19 августа 2025 официальный курс гривны на уровне 41,2589 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 8 копеек.
Евро и доллар дешевеют: НБУ установил курсы валют на вторник
Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Официальный курс доллара установлен на таком уровне: 41,2589 грн за 1 доллар (-0,0812 грн). Это минимальный уровень с 9 апреля (41,174 гривны).
Официальный курс евро составит 48,1739 грн за 1 евро (-0,1320 грн).
